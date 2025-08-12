Vaga a Ryanair: Aquests són els drets dels passatgers afectats
L'OCU remarca que la cancel·lació implica el reemborsament del bitllet i una compensació de fins a 600 euros per passatger
Esther Chapa
En plena temporada alta i amb el 15 d'agost -festiu i un dels dies amb més moviment de passatgers de l'any- a tocar, UGT ha convocat una vaga indefinida a Azul Handling, la filial de Ryanair encarregada dels serveis de terra a Espanya, que es prolongarà fins al 31 de desembre de 2025. Les aturades, que afectaran més d'una desena d'aeroports de l'Estat, entre ells el de Girona, i es desenvoluparan en tres franges horàries cada jornada, es deuen, segons el sindicat, a "constants incompliments en matèria de drets laborals" i a sancions imposades a treballadors que rebutgen fer hores complementàries.
Ryanair sosté que la vaga d'Azul Handling no tindrà impacte als seus vols. Tot i això, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recorda als viatgers els seus drets si es veuen afectats per la vaga:
- Reemborsament del preu del bitllet. La companyia ho haurà d'abonar en un termini no superior a 7 dies des de la cancel·lació. Si el vol no es cancel·la, però el retard supera les cinc hores, també pot sol·licitar el reemborsament. En cas que s'accepti un transport alternatiu ofert per l'aerolínia, el passatger estarà renunciant al reemborsament i a una possible compensació.
- Dret d'atenció. Si el vol s'endarrereix més de dues hores, la companyia aèria ha d'oferir de franc al passatger menjar i beguda suficient, dues trucades telefòniques o accés al correu electrònic i, si cal, allotjament, inclòs el transport entre l'aeroport i el seu allotjament.
- Compensació automàtica. A més del reemborsament del preu del bitllet.
- Vol fins a 1.500 km: 250 euros (125 euros si ofereixen viatjar a la destinació amb una demora de no més de 2 hores).
- Vol d'entre 1.500 i 3.500 km (o volada dins de la UE de més de 1.500 km): 400 euros (200 si ofereixen viatjar a la destinació amb una demora de no més de 3 hores).
- Vol de 3.500 km o més que surti fora de la UE: 600 euros (300 euros si ofereixen viatjar a la destinació amb una demora de no més de 4 hores).
- El transportista queda exempt de la compensació si pot provar que va informar el passatger de la cancel·lació amb dues setmanes d'antelació com a mínim.
- Indemnització addicional. El passatger també té dret a una indemnització pels perjudicis causats que es puguin demostrar. Per exemple, la pèrdua d'un altre vol contractat que estigués vinculat al primer.
L'OCU recorda que la sol·licitud del reemborsament, la compensació i qualsevol altra indemnització s'ha d'adreçar a la companyia aèria amb què va contractar el viatge, en aquest cas Ryanair. I si no respongués afirmativament, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
Calendari de la vaga
Les aturades afectaran totes les bases de Ryanair a Espanya, incloent-hi Girona, Madrid, Barcelona, València, Alacant, Màlaga, Sevilla, Eivissa, Palma de Mallorca, Tenerife Sud, Lanzarote i Santiago, en tres franges horàries:
- De 5.00 a 9.00 hores
- De 12:00 a 15:00 hores
- De 21:00 a 23:59 hores
La primera tanda se celebrarà el 15, 16 i 17 d'agost per continuar tots els dimecres, divendres, dissabtes i diumenges fins a final d'any.
Motius de la vaga
La UGT denuncia que Azul Handling aplica una política de precarització laboral i sanciona -amb càstigs de fins a 36 dies sense feina i sou- als que refusen fer hores complementàries no obligatòries. A més, acusa l'empresa d'incomplir els dictàmens de la Comissió Paritària del Conveni Sectorial i de restringir il·legalment la reincorporació després de l'alta mèdica o l'adaptació de jornada per conciliar la vida familiar.
El secretari federal del Sindicat Aeri de FeSMC-UGT, José Manuel Pérez Grande, ha subratllat que "el responsable directe d'aquesta vaga serà l'empresa i la seva temerària actuació amb la plantilla".
Ryanair assegura que la vaga no afectarà les operacions
En un comunicat remès a Europa Press, l'aerolínia de baix cost irlandesa ha afirmat que "no preveu cap interrupció en les operacions com a conseqüència de les vagues de personal d'assistència a terra" a Espanya.
Fonts de la companyia no han detallat quines mesures s'implementaran per minimitzar possibles retards, però han deixat clar que confien mantenir la normalitat operativa durant tot el període de la protesta.
