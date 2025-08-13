La inflació puja dues dècimes a Girona fins al 2,4% per l'encariment de l'electricitat i els carburants
Comprar al supermercat aquest juliol ha costat un 2,2% més que en el mateix mes de l’any passat
Els preus a les comarques gironines han experimentat un augment de dues dècimes al juliol, situant la taxa interanual en el 2,4%, segons les dades publicades aquest dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’increment més destacat s’ha registrat en la categoria de llum, gas i combustibles, amb una pujada global del 8,8%. Només un altre apartat ha superat aquesta variació: el de les assegurances, que aquest juliol han augmentat un 8,9% respecte al mateix mes de l’any anterior. En l'acumulat de l'any, l'Índex de Preus de Consum (IPC) suma un increment de l'1,6%.
Per categories, els aliments han registrat un increment proper a la mitjana de l’IPC a la demarcació. Comprar al supermercat aquest juliol ha costat un 2,2% més que en el mateix mes de l’any anterior. Els preus del lloguer també han augmentat un 2,4% interanual, mentre que el subministrament d’aigua s’ha encarit un 1,7%.
En l’àmbit de l’hostaleria, els restaurants han aplicat tarifes un 4,5% superiors a les de juliol de l’any passat, el mateix percentatge d’increment que han registrat els allotjaments turístics. En canvi, els paquets turístics només han pujat un 0,4%.
D'altra banda, també hi ha productes que són ara més econòmics que un any enrere. La baixada més gran la registren els equips de telefonia i fax, amb una caiguda d'un 8,8%. També cauen els preus dels equips audiovisuals (-5,8%), els mobles (-5,2%) o els aparells domèstics (-4,4%), tot i que no aconsegueixen decantar la balança.
Per sobre de la inflació catalana
L'IPC registrat a Girona el mes de juliol és el mateix que ha obtingut Lleida i es troba dues dècimes per sota de Tarragona (2,6%) i dues per sobre de Barcelona (2,2%). Les comarques gironines es troben lleugerament per sobre de la inflació catalana (2,3%) i per sota de la mitjana espanyola, on els preus han incrementat un 2,7%.
La inflació ha pujat tres dècimes al juliol a Catalunya i es tracta del segon mes consecutiu amb un augment interanual dels preus i s'explica per l'encariment de l'electricitat i els carburants, que s'han disparat un 10,7%. Pel que fa als aliments, que anteriorment havien protagonitzat l'encariment dels preus, respecte de l'any passat s'han apujat un 2,4%. Ressalta l'augment de la carn bovina (+11,4%) i l'ovina (+10%), els ous (+13,7%) i el cafè, el cacau i les infusions (+17,2%). En canvi, l'oli continua la tendència a la baixa i al juliol s'ha situat un 34,6% més barat que fa un any, segons recull l'agència ACN.
Al conjunt de l'Estat la variació interanual dels preus ha superat el 2% en totes les comunitats autònomes. Els creixements els ha liderat les Balears (+3,5%), Ceuta (+3,4%) i el País Valencià (+3,2%). En l'altre extrem s'han situat Múrcia (2%) i les Canàries (+2,2%).
L'habitatge, "un factor estructural de pressió"
Pimec ha alertat del repunt de l'IPC durant el juliol i avisa que l'encariment de l'habitatge "pot convertir-se en un factor estructural de pressió inflacionària". En un comunicat, la patronal diu que a banda de l'electricitat, que ha estat "un dels motors" de l'augment de l'indicador durant l'últim mes, també s'ha de tenir en compte l'evolució salarial. "Els salaris pactats en conveni continuen reflectint increments per sobre de la inflació, fet que contribueix a mantenir una pressió de costos", valora Pimec. Després de l'entrada en vigor dels aranzels dels EUA, també considera una "necessitat" monitoritzar els costos comercials. "Condicionaran el comportament de l'IPC per als propers mesos", vaticina la patronal.
Per la seva banda, CCOO creu que l'augment de la inflació fins al 2,3% al juliol a Catalunya és "conjuntural" i té un "caràcter estacional" vinculat a l'encariment dels serveis turístics durant l'estiu. "Ens trobem davant d'un episodi conjuntural d'increment de preus que no ens allunya massa de la tendència registrada en els darrers mesos", afirma el sindicat en un comunicat. En aquesta línia, lamenta que "l'estabilitat" de preus convisqui amb "nivells insosteniblement elevats" en el cas de l'habitatge, que l'indicador "no captura adequadament". CCOO també posa el focus en l'entrada en vigor dels aranzels dels EUA i avisa que caldrà "anar analitzant" l'impacte que tenen en l'ocupació i els preus.
