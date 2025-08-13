Vaga del servei de terra de Ryanair a Girona: aquests són els serveis mínims

El conflicte està enquistat i de moment no hi ha cap reunió programada aquesta setmana

Diversos passatgers pugen a un vol de Ryanair des de la pista de l'aeroport de Girona.

ACN

Girona

El govern espanyol ha fixat uns serveis mínims que van del 35% -per a les rutes que uneixin Reus i Girona amb ciutats espanyoles amb desplaçament inferior a cinc hores- fins al 83% -per a les rutes domèstiques cap a o des de Reus i Girona a territoris no peninsulars- per a les dues empreses de handling que han convocat vaga parcial del servei de terra.

A l'Aeroport del Prat els serveis mínims van del 76% fins al 40%, en el cas d'Azul Handling -de Ryanair- i entre el 36% i el 76% per al grup Menzies -que dona servei a Emirates, British Airways, Latam, Turkish Airlines o Norwegian. El conflicte està enquistat i de moment no hi ha cap reunió programada aquesta setmana.

Concretament, una de les dues aturades d’aquest cap de setmana serà la vaga parcial de la plantilla del servei de terra de Ryanair – Azul Handling-, que començarà aquests 15, 16 i 17 d’agost i es repetirà dimecres, dijous, dissabte i diumenge fins al 31 de desembre. El 16 i 17 d’agost estan cridats a la vaga els treballadors del grup Menzies que dona servei de terra a aerolínies com Emirates, British Airways, Latam, Turkish Airlines o Norwegian. En aquest cas, la protesta serà de 24 hores, i es repetirà els tres caps de setmana d’agost.

Menzies opera a Barcelona, Palma, Màlaga, Alacant i Tenerife Sud per companyies com Avianca, American Airlines, EgyptAir, Aer Lingus, Wizz Air i Transavia.

Sindicats i empresa es van reunir la setmana passada al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge i encara no hi ha cap data programada per tornar-se a trobar.

