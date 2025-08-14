Les empreses gironines reben més de 400 milions d'euros de CaixaBank

L'entitat ha formalitzat més de 2.700 operacions de crèdit dirigides a companyies de la província

CaixaBank ha destinat 403 milions d'euros al finançament d'empreses a Girona durant el primer semestre de 2025, la qual cosa representa un increment del 20% respecte al mateix període de l'any anterior. Aquest volum de finançament s'ha canalitzat a través de 2.749 operacions, un 15% més que en els primers sis mesos de l'exercici anterior, segons informa l'entitat.

Els fons han estat dirigits principalment a petites, mitjanes i grans empreses de Girona, amb el propòsit de "reforçar la seva liquiditat i donar suport a les seves inversions estratègiques", afirma CaixaBank.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª Gonzàlez, ha assegurat que "les empreses són clau per a l'ocupació i la generació de riquesa i, per tant, un motor essencial del desenvolupament econòmic i social del nostre territori". Gonzàlez, ha destacat la "solidesa del nostre compromís amb elles, a qui acompanyem en el seu dia a dia amb assessorament expert i suport constant".

A Girona, l'entitat compta amb sis oficines i centres especialitzats dedicats exclusivament a atendre les necessitats del segment empresarial. En aquests espais, un equip de professionals experts ofereix una proposta de valor diferencial basada en la gestió integral de les empreses.

