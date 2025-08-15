Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
El preu de la gasolina cau més d'un 6% a les comarques gironines respecte a l'any passat
Durant un dels períodes amb més trànsit per carretera de l’any, el cost dels carburants ha experimentat una notable reducció en comparació amb l’any anterior. A Girona, la gasolina s’ha abaratit aquest pont d'agost més d’un 6% en relació amb l’any passat, mentre que el gasoil ho ha fet en una mica més d'un 2%.
Concretament, el preu de la gasolina ha caigut un 6,4% a les estacions de servei de la província en comparació amb el pont d'agost del 2024. En aquell moment, el litre de gasolina costava de mitjana 1,611 euros a les benzineres de les comarques gironines, ara costa 1,507 euros. Això significa que omplir un dipòsit de 50 litres té un preu d’uns 75 euros, cinc euros menys que un any enrere.
Per la seva banda, el preu del gasoil ha baixat un 2,3% respecte a l’any passat. El litre de dièsel ha baixat una mica més de 3 cèntims el seu preu en aquest període i omplir un dipòsit de 50 litres costa 72,55 euros, uns dos euros menys que l'any passat.
Mínims des de començament d'estiu
La baixada del preu és generalitzada a Espanya. De fet, el preu dels carburants ha mantingut aquesta setmana la seva tendència a la baixa, després d'encadenar dos descensos consecutius, i arriben al pont del 15 d'agost registrant els seus mínims des de començament d'estiu.
En concret, el preu mitjà del litre de dièsel cau per segona setmana seguida, situant-se en els 1,423 euros, el nivell més baix des de finals de juny, segons dades del Butlletí Petroler de la UE recollits per l'agència Europa Press. Amb els preus actuals, omplir un dipòsit de 50 litres de dièsel té un cost d'uns 71,15 euros, una mica més d'un euro menys que les mateixes dates de l'any passat.
Per la seva banda , per als vehicles de gasolina, omplir un dipòsit mitjà (55 litres) suposa un desemborsament actualment d'uns 74,14 euros, uns 5,4 euros menys que el 2024, quan suposava uns 79,5 euros.
Diferències de fins a 79 cèntims per litre
Facua-Consumidors en Acció ha detectat diferències de fins a 79 cèntims per litre de combustible a les benzineres d'una mateixa província, segons l'anàlisi realitzada per l'associació sobre els preus de 10.033 benzineres, segons recull l'agència EFE.
Girona és la segona província on s'ha detectat més diferència, de fins a 76 cèntims per litre en el cas del dièsel, només superada per Múrcia, amb 79 cèntims el litre. Les variacions més grans en els preus de la gasolina 95 són a Granada, amb 62 cèntims; Barcelona, amb 53; i Múrcia, amb 51.
L'anàlisi posa de manifest que en algunes províncies els consumidors poden estalviar centenars d'euros a l'any si seleccionen correctament la benzinera on reposen el combustible. En el cas de les comarques gironines, si tenint en compte les dades actuals, si un conductor opta per l'estació de servei més barata de la província pagarà en un any 912 euros menys que si va a la més cara, en cas que ompli un dipòsit de 50 litres dues vegades al mes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026