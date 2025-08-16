La vaga del personal de terra de Ryanair provoca retards a l’aeroport de Girona
UGT manté que Ryanair fa un "ús abusiu" dels serveis mínims
Després d'una primera jornada de vaga sense afectacions a Girona, les aturades convocades pel personal d’Azul Handling, l’empresa de treballadors encarregats de gestionar els equipatges i subministraments dels avions de Ryanair, ha provocat alguns retards aquest dissabte, segons recull l'agència Europa Press.
L’Aeroport de Girona-Costa Brava no ha estat l'únic que s'ha vist afectat aquest dissabte. L'Aeroport de Barcelona ha registrat les primeres cancel·lacions i retards al matí, mentre que al de Reus alguns vols també han sofert retards.
Aquest dissabte ha començat la vaga de personal de terra de la companyia Menzies, que se suma a la vaga ja iniciada aquest divendres per la filial de Ryanair, Azul Handling. A l'Aeroport de Barcelona s'han cancel·lat ja dos vols amb destinació Londres de British Airways, una de les més de 10 aerolínies que opera amb Menzies, a més d'un altre vol que cobria la ruta des de Londres amb destinació Barcelona.
Altres dos vols que havien de partir de Barcelona han estat cancel·lats, encara que són d'Air Canada i no estan relacionats amb la vaga a Espanya, sinó amb una vaga d'auxiliars de vol de la companyia canadenca, que els ha obligat a suspendre les seves operacions a nivell global, informa l'aerolínia en un comunicat en X recollit per Europa Press.
Cues en la facturació
A més a l'aeroport del Prat s'han vist algunes cues en els taulells de facturació i retards en la recollida d'equipatges. Preguntats per l'agència ACN, diversos passatgers han explicat que s'han volgut anticipar a les aturades i s'han desplaçat a l'aeroport amb més temps de l'habitual. "Hem vingut abans i no ens ha afectat massa, hem trobat una mica més de cua, però no excessiva", ha explicat el Harold, que viatjava amb British Airways. "Espero que puguem volar perquè les maletes ja les hem facturat i si no seria un problema gros", ha apuntat.
En una línia similar, la Belén, que volava cap a Indonèsia, ha explicat que cap a les 12 h ja no ha trobat tantes cues. "No hem vist cap problema, ha anat tot genial", ha explicat la passatgera que volava amb Emirates.
"No estem aquí de forma gratuïta ni voluntària", ha denunciat el responsable d'UGT del sector aeri, Josep Ramírez, en declaracions als mitjans de comunicació des de la terminal 1, la més afectada per les aturades d'aquest dissabte. "Els drets dels treballadors s'han de respectar", ha afegit. El sindicat manté les seves reivindicacions i per ara no té prevista cap mediació ni amb Ryanair -a través de l'empresa Azul Handling- ni amb Menzies.
La UGT reclama a Ryanair que "repensi el que està fent"
El govern espanyol va fixar uns serveis mínims d'entre el 35% i el 83%. La UGT ha assegurat que Menzies ha complert i ha fet un ús "correcte" del percentatge que se li ha requerit per aquest dissabte, del 74%. Els treballadors del grup han dut a terme la primera jornada de protestes, mentre que en el cas de Ryanair ja van començar aquest divendres.
La UGT ha reiterat que en el segon dia d'aturades Ryanair ha continuat vulnerant el dret a vaga dels treballadors i ha refermat que ho denunciaran a la Inspecció de Treball i l'Audiència Nacional. "Li demanem que repensi el que està fent, entenem que els serveis mínims declarats pel Ministeri ja són abusius i, a sobre, Ryanair li dona una volta més i els concentra dins les franges horàries de la vaga", ha criticat Ramírez, segons ACN.
El sindicat ha evitat concretar xifres sobre l'afectació de la vaga en tota l'operativa. "No podem fer una avaluació massa àmplia del que passarà", ha dit la UGT. "És primera hora i el dia és ben llarg, veurem si hi ha un efecte domino o no", ha agregat Ramírez.
En el cas de Menzies, cal recordar que entre les aerolínies afectades hi ha Emirates, British, Avianca, Latam, American Airlines o Aer Lingus, entre altres.
- Retencions quilomètriques a la C-65 i C-35 per un accident amb 12 ferits lleus a Llagostera
- Rescaten de matinada 12 excursionistes perduts a l'Alta Garrotxa, tres d'ells menors
- Un operatiu policial a Ripoll acaba amb la clausura d'un bar i diverses citacions per estrangeria
- Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- Bloquegen l'accés a les barques a Cala del Vedell de Mont-ras com a protesta
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: «Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals»
- Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines