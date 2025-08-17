Catalunya recupera més de 20.000 tones d'olis industrials usats
Al llarg del 2024 l'empresa SIGAUS va fer operacions de recollida a 633 municipis catalans, evitant així l'emissió de grans quantitats de CO₂ a l'atmosfera i convertint un residu perillós en nous lubricants i energia
Joana Amat
L'any 2024 es van recuperar a Catalunya 20.215 tones d'olis usats procedents de motors de vehicles i maquinària industrial a través de SIGAUS, el sistema encarregat de gestionar aquest residu perillós a Espanya. La recollida es va realitzar a 8.550 establiments de diferents sectors ubicats a 633 municipis catalans.
Al final de la seva vida útil, l'oli industrial es converteix en un residu potencialment contaminant degut a la presència de metalls pesants i altres substàncies tòxiques, que pot afectar negativament el nostre entorn i la salut de les persones si no es gestiona adequadament. A causa del seu paper fonamental en diverses aplicacions industrials, l'oli es troba present a tota mena d'instal·lacions i sectors: automoció, indústria i agricultura.
Aquesta presència generalitzada fa que el residu resultant es generi de manera molt dispersa pel territori. Tot i que el volum més gran es concentra en àrees amb alta densitat de població i forta activitat econòmica, la generació d'oli usat també s'estén al medi rural i a zones allunyades dels grans nuclis urbans. Això exigeix un sistema logístic de gran capil·laritat.
“Una de les premisses bàsiques del nostre funcionament és el servei universal. Recollim a qualsevol punt de generació del país, gràcies als nostres acords amb pràcticament totes les empreses gestores que operen al territori nacional", afirma Eduardo de Lecea, director general de SIGAUS.
D'aquesta manera, durant l'any passat es van recuperar més de 20.000 tones, a través de 21.113 operacions de recollida a 633 municipis catalans. El 8% d'aquest volum es va recollir al medi rural: 1.669 tones generades a 999 establiments. L'activitat de recollida també va ser intensa a zones de muntanya, amb 835 tones recuperades en 412 establiments, i a zones poc poblades, on es van recollir 551 tones d'oli usat en 327 punts de municipis de menys de 1.000 habitants.
La recuperació de l'oli usat en zones no urbanes és especialment important en l'entorn d'espais naturals protegits. El 2024 es van recuperar 421 tones en 244 instal·lacions ubicades en enclavaments com les Reserves de la Biosfera del Montseny i la Vall d'Aran, o la Reserva Natural de la Riera d'Arbúcies - Hostalric, entre d'altres. La recollida de l'oli usat també cobra especial rellevància en àrees properes a recursos hídrics (rius, llacs o embassaments), on és imprescindible garantir la protecció dels ecosistemes aquàtics. En aquestes zones es van recuperar 363 tones d'oli usat procedents de 165 punts de generació.
Cal destacar que els tallers mecànics van representar el 53% del total de punts generadors. En compliment dels objectius ecològics establerts per llei, el 100% del residu es va recuperar i valoritzar mitjançant diferents tractaments. D'aquesta manera, s'evita el potencial impacte negatiu sobre el medi ambient i s'aprofita com a matèria primera o font d'energia.
A Catalunya hi ha 13 empreses recollidores d'olis usats
El sistema de gestió d'olis industrials usats a Espanya, SIGAUS, compta amb 252 empreses adherides a Espanya. D'aquestes, 13 són a Catalunya, situades arreu del territori, algunes amb més d'una seu: tres en municipis del tarragonès, fins a deu empreses a la província de Barcelona i una a Lleida. El Gironès compta també amb un punt de recollida: SIRCAT RECYCLING, S.L. situat a Sant Gregori. D'altra banda, també es realitzen nombrosos desplaçaments per arribar als establiments que ho sol·licitin, aquest any van ser 8.550 a Catalunya.
Cada dia de l'any, SIGAUS realitza al voltant de 700 recollides d'olis usats en múltiples punts de tot el territori nacional, des de les Illes Canàries fins a petits pobles del Pirineu. Recalquen la importància de fer aquests desplaçaments, encara que no sempre sigui per obtenir grans quantitats d'oli per reciclar. Amb un sol litre d'oli tractat mitjançant valorització energètica s'obtindira l'energia suficient com per posar 11 rentadores.
Economia circular: de residu a recurs
La gestió de l'oli usat permet transformar el residu en nous recursos de valor. En la gestió de l'any passat, un cop eliminades les impureses com aigua i sediments durant la fase de pretractament, es van obtenir 19.145 tones netes d'oli usat aptes per a la valorització. D'aquesta quantitat, el 97% es va destinar a regeneració, el tractament mitjançant el qual s'obtenen bases lubricants vàlides per a la formulació de nous olis. Es tracta d'un procés que tanca la circularitat del producte i que es pot repetir indefinidament: amb tres litres d'oli usat es poden obtenir dos litres de lubricants nous. Amb l'oli usat generat a Catalunya i regenerat, es van produir 11.594 tones de nous lubricants, prou quantitat per omplir el càrter de 2,9 milions de turismes.
La resta de l'oli usat es va descontaminar per al seu ús posterior com a combustible, produint 562 tones de fuel BIA (combustible utilitzat en calderes i forns industrials). Aquest aprofitament evita un important consum de recursos naturals: si aquestes bases regenerades i el fuel BIA s'haguessin obtingut mitjançant la refinació del petroli, hauria calgut utilitzar 5,5 milions de barrils. A més, La regeneració de l’oli permet també reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com el diòxid de carboni (CO₂), responsables del canvi climàtic. Només el 2024, aquesta gestió va evitar l'emissió de 12.695 tones de CO₂ a l'atmosfera, una quantitat equivalent a l'impacte ambiental de 50 vols d'anada i tornada entre Madrid i Nova York amb un Airbus A350 ple.
Per què és tan important gestionar correctament l’oli industrial usat?
L’oli industrial usat, després de la seva vida útil, no desapareix: es transforma en un residu amb un alt poder contaminant. Sovint conté substàncies altament tòxiques, així com compostos aromàtics que són extremadament perjudicials per a la salut i el medi ambient.
Alguns dels riscos són: la contaminació del terra (1 sol litre pot afectar fins a 4.000 m², la superfície d’un camp de futbol), la contaminació de l'aigua (2 litres podrien arruïnar un riu o llacuna de la mida d’una piscina olímpica, afectant ecosistemes sencers i aqüífers subterranis) i la contaminació de l'aire (5 litres cremats incorrectament poden emetre gasos suficients per contaminar l’aire que respira una persona durant 3 anys).
