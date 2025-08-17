Girona ha perdut 1.000 comerços en l’última dècada
Tot i la caiguda del nombre d'establiments, és una de les províncies amb més locals comercials per habitant
María Jesús Ibáñez
L'increment de les compres per internet, que es van disparar durant la pandèmia, i els canvis d'hàbits dels consumidors, que busquen, cada vegada més, espais on l'acte de compra sigui una mica experiencial (volen veure, provar i experimentar), han afectat comerç al detall gironí. En l'última dècada les comarques gironines han perdut fins a 1.032 establiments, passant dels 10.747 que hi havia l'any 2014 als 9.715 registrats el 2024, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
"L'impacte de les grans superfícies i el comerç electrònic ha estat decisiu", assegura el president de Pimec Comerç Girona, Salvador Giraut. Des de la patronal també apunten que "l’envelliment de la població en algunes zones i la dificultat per fer el relleu generacional en negocis familiars també hi juguen un paper important".
La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), coincideix en l'anàlisi de Pimec i assenyala el canvi d'hàbits com un altre factor. A través de les respostes extretes d'una consulta als seus associats, apunten que "des de la pandèmia, s’ha observat un canvi estructural en les prioritats de consum. Els consumidors destinen una part més gran de la seva despesa a experiències vinculades a l’oci i el lleure, com ara restaurants, viatges o activitats culturals, i redueixen, en canvi, la compra d’equipament personal, especialment roba".
Desapareixen una de cada cinc botigues
Aquesta situació no només afecta les comarques gironines. El comerç al detall espanyol ha vist com els últims cinc anys tancaven un total de 49.970 establiments. I encara que la crisi sanitària ho va accelerar, la veritat és que el fenomen ja havia començat abans, i des de l'any 2000 han desaparegut a Espanya una de cada cinc botigues de venda al detall.
Així, mentre durant les dues primeres dècades d'aquest mil·lenni, el cens del comerç al detall va passar dels 646.800 negocis a 550.300 (un 15% menys), el procés s'ha intensificat després de la pandèmia, amb una reducció del 9%, fins als 500.340 establiments de finals del 2024, segons recull l'informe sobre "Noves dinàmiques de consum després de la Covid-19", de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE).En aquest mateix quinquenni, el que va des del 2019 fins al 2024, les vendes en línia han augmentat, en contrapartida, en un 95%, fins al punt que el 56,7% de la població a Espanya compra de manera habitual per internet, davant del 46,9% que ho feien abans de la pandèmia. El percentatge d'empreses que ja recorren a aquest sistema de venda ha passat del 36% previ a la crisi sanitària al 45% el 2023.
"El mercat tendeix a autoregular-se, sovint de manera molt dura"
"La pandèmia va fer que persones que no havien utilitzat mai abans aquest sistema de compra, i que possiblement no s'haurien sumat si no s'hagués produït aquesta situació, comencessin a comprar per internet, especialment el col·lectiu de majors de 50 anys", indica Marta Frasquet, catedràtica de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat de València (UV).
Les traves econòmiques i de bretxa digital generacional que han hagut d'afrontar molts d'aquests petits establiments per incorporar les tecnologies més noves constitueixen un dels motius que els han abocat al tancament. "Aquells que han estat més ràpids en l'adopció d'aquests canvis han estat els que han sobreviscut", assenyala Frasquet. Això ha penalitzat, sobretot, les petites cadenes, "ja que les botigues de barri, el comerç tradicional, s'han pogut aprofitar d'una altra de les tendències que van sorgir amb la pandèmia, quan la gent va redescobrir les compres de proximitat", indica la investigadora.
Així, "les grans cadenes, en comptar amb més recursos per adoptar aquestes tecnologies, han liderat el canvi, cosa que ha afavorit la concentració del sector i ha dificultat la supervivència de petits comerços. La pandèmia va accelerar aquest procés de transformació, consolidant la digitalització del comerç", observen els autors de l'estudi.
Aquells que han pogut pujar al carro de la innovació tecnològica "no només han optimitzat l'eficiència operativa, sinó que també han redefinit els canals de venda i l'experiència del client als establiments físics", afegeixen els investigadors.
Més comerç per habitant
Malgrat la disminució del nombre de comerços, Girona és la província catalana on menys s'han reduït percentualment des del 2010, un 11,4%. La demarcació que proporcionalment més tancaments d'establiments ha patit és Lleida, amb una baixada del 23,5%, seguida de Tarragona (-20,4%) i Barcelona (-14,7%).
De fet, en proporció als seus habitants, Girona és la província amb més locals comercials de tot Catalunya i una de les que més d'Espanya. Les comarques gironines tenen fins a 11,83 comerços per cada 1.000 habitants, una xifra superior a la mitjana espanyola (10,3).
De les 50 províncies que té Espanya només nou tenen més locals comercials per habitant que Girona. Aquesta llista la lidera Jaén (12,58), seguida de prop per Còrdova (12,54). La mitjana gironina supera àmpliament les províncies que tanquen el llistat: Guadalajara (6,73), Madrid (8,14) i Àlaba (8,17).
"Girona ha mantingut tradicionalment un teixit comercial molt dens i diversificat, lligat a un model territorial de municipis petits i mitjans amb una forta identitat local. Això ha afavorit l’existència d’un comerç de proximitat molt arrelat com a motor econòmic i servei essencial. També cal tenir en compte el pes del turisme, especialment a la Costa Brava i a la ciutat de Girona, que genera una demanda addicional i sosté l’obertura de molts establiments, tot i que sovint siguin de caràcter estacional", apunta el president de Pimec Comerç Girona.
Salvador Giraut apunta que "el fet que hi hagi molts comerços per habitant no és negatiu per si sol; pot ser indicador d’un teixit viu i actiu". Tot i això, explica que "si aquesta densitat no es correspon amb la demanda real, especialment en municipis amb població envellida o estacional, pot derivar en una rendibilitat baixa per a molts establiments i una elevada rotació o tancament".
En la mateixa línia, des de la FOEG asseguren que no consideren que a Girona hi hagi un excés de comerç. "El mercat tendeix a autoregular-se, sovint de manera molt dura, i el que realment importa no és la quantitat sinó la diversitat i la capacitat d’adaptació de l’oferta", apunten des de la patronal gironina.
Repunt el passat mes de juny
Malgrat la caiguda del nombre de locals, no hi ha només males notícies per al comerç al detall al conjunt de l'Estat, que el juny passat va augmentar un 6,2% la seva activitat en comparació interanual, el seu increment més gran des del novembre del 2021 i el dotzè consecutiu, coincidint amb el començament de les rebaixes d'estiu. Segons dades de l'INE, a preus constants, és a dir, a la sèrie corregida d'efectes estacionals i de calendari, l'increment va ser també del 6,2%, una taxa 1,2 punts superior a la del maig.
Entre finals de juny i agost, el període tradicional de la campanya d'ofertes estivals i un dels grans pics de facturació de cada temporada, la patronal La Distribució (abans Anged) preveia un increment proper al 8% al volum de vendes.
Per modes de distribució, les grans cadenes van créixer un 5,9% durant els sis mesos de l'any; el comerç electrònic, gairebé un 3%; les empreses unilocalitzades, un 2,3%; les grans superfícies, un 2,2%; i les petites cadenes, un 1,9%.
