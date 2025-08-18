Les exportacions gironines creixen un 2,3% en el primer semestre i superen els 4.300 milions
Girona és l'única província catalana on cauen les vendes a l'exterior al juny
Les exportacions gironines es mantenen per sobre dels registres de l'any passat i tanquen el primer semestre a l'alça. Entre gener i juny les empreses de la província han venut a l'exterior per valor de 4.300,7 milions d’euros, un 2,3% més que en els primers sis mesos del 2024, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.
Tot i aquest balanç positiu, el mes de juny ha estat una excepció. En concret, en l'últim mes de l'estadística, es van registrar vendes a l'exterior per valor de 672,2 milions d’euros, una xifra que suposa una caiguda d'un 4,4% en comparació a fa un any.
De fet, en aquest mes de juny les exportacions van créixer a totes les demarcacions de Catalunya menys a Girona. A les comarques de Barcelona, van augmentar un 8,9%, fins als 7.025,8 milions d'euros. Pel que fa a les comarques de Lleida, les vendes a l'estranger van sumar 351,3 milions d'euros, un 2,8% més, mentre que les de Tarragona van registrar exportacions per valor de 1.016,1 milions d'euros, un 5,3% més.
La caiguda al juny s'explica per les males xifres que van registrar dos dels motors de les exportacions gironines: l'alimentació i les químiques. Tot i que el paquet format per alimentació, begudes i tabac va continuar liderant les vendes a l'exterior, amb un total de 283,5 milions, aquesta xifra va caure un 8,1% interanual.
Les vendes del sector químic van baixar encara amb més força. En concret, van exportar per valor de 109,7 milions d'euros, un 15,2% menys que un any enrere. Tot i això, el sector es va mantenir com el segon amb més pes de la província pel que fa al comerç exterior.
Les químiques impulsen les vendes
En l'acumulat de l'any, les bones xifres de les exportacions gironines s'expliquen en gran part per la indústria química. En aquests primers sis mesos les exportacions del sector ascendeixen fins als 775,2 milions d'euros, un 13,7% més que fa un any.
La indústria alimentària, en canvi, s'estanca. El sector continua liderant les vendes a l'exterior, amb operacions per valor de 1.822,2 milions d'euros, però la xifra cau lleugerament respecte a l'any passat, un 0,8%. En la mateixa línia, la indústria càrnia, que capitaneja les exportacions, també registra dades negatives. Aquest primer semestre de l'any ha generat 1.140,2 milions d'euros en exportacions, gairebé 100 milions menys que un any enrere, el que suposa una caiguda del 7,2%.
Cauen les vendes a França
Com és habitual, França és principal destí de les exportacions gironines, tot i que cauen respecte a l'any passat. Entre gener i juny les empreses gironines han exportat al país gal per valor de 1.001,63 milions d'euros, un 3% menys que l'any passat.
A Itàlia, el país que se situa en segon lloc del rànquing, les vendes dels productes gironins creixen lleugerament, passant dels 387,2 milions a 400,7. A Alemanya les exportacions, per valor de 323,3 milions, es mantenen invariables, amb un creixement del 0,12%, mentre que a Portugal, amb 245,65 milions, creixen un 6,4%. Entre els principals mercats les vendes també creixen al Regne Unit (dels 148,9 milions d'euros a 167,6) i a la Xina (de 160,9 milions a 171,19).
D'altra banda, la incertesa generada per la política aranzelària de Donald Trump no s'ha fet notar, de moment, en les exportacions gironines. En el primer semestre de l'any les empreses gironines han venut als Estats Units per valor de 91,6 milions d'euros, un 7% més que fa un any.
Les exportacions repunten a Catalunya
A Catalunya, les exportacions van repuntar després de dos mesos a la baixa i al mes de juny es van situar en els 9.029,4 milions d'euros, un 7,2% més que el mateix mes de l'any passat. En el període acumulat des del gener, les vendes a l'estranger es van situar en els 51.114,1 milions d'euros a Catalunya, un 4,3% més en comparació als sis primers mesos de l'any passat; mentre que les importacions van augmentar un 4,3%, fins als 58.176,7 milions d'euros. El saldo comercial es va situar en els -7.062,7 milions d'euros, segons l'agència ACN.
Al conjunt de l'Estat, les exportacions van tancar el mes de juny amb un increment del 2,4%, fins als 33.767,2 milions d'euros. Pel que fa a les importacions, van registrar 37.355,1 milions d'euros i es van incrementar un 10,9%.
Els sectors més exportadors durant el primer semestre a Catalunya van ser els productes químics, amb 15.637,2 milions (+5,3%); seguit dels béns d'equip, amb 8.397,6 milions d'euros, un 11,4% més; i l'alimentació, begudes i tabac, amb 7.999,3 milions d'euros, un 7,7% més.
Diversificació
L’Associació de les Empreses Industrials Internacionalitzades (amec) assenyala que les dades de comerç del primer semestre mostren la desacceleració de les exportacions i la configuració d’un nou mapa comercial internacional més diversificat. Segons l’associació empresarial, es confirma la pèrdua de pes de la Unió Europea i dels Estats Units com a destinacions clau, mentre que mercats com la Xina, l'Índia o l'Aràbia Saudita guanyen protagonisme. L’associació empresarial valora "molt positivament les dinàmiques de diversificació de mercats, que apunten fermament cap a una internacionalització més sòlida i menys vulnerable a les tensions entre blocs".
"El creixement futur es desplaçarà cap a altres regions, accelerant l’estratègia de diversificació de mercats iniciada ja durant la pandèmia i la crisi de subministraments", assegura Joan Tristany, director general d’amec.
Malgrat el context global, la indústria catalana manté unes exportacions de l’1,2% als EUA durant el primer semestre de 2025, tot i la desacceleració iniciada durant el mes d’abril. Durant aquest període, es reflecteix una dinàmica desigual. "Hem passat d'un primer trimestre de sobre-estocatge per precaució, a una fase de contenció davant d'un entorn global encara incert. Les empreses estan actuant amb anticipació i prudència", assegura, segons ACN.
Més enllà de l'efecte directe dels Estats Units, el comportament dels mercats de destinació durant el primer semestre ha registrat un descens de les vendes als socis tradicionals de la zona euro (-1,1%). La caiguda ha estat més acusada en mercats clau com Alemanya (-3,5%) i França (-5,9%). Fora de l'àmbit comunitari, la reculada també s'ha fet notar a països estratègics com Mèxic, on les exportacions espanyoles han caigut un 8,7%.
Tot i això, els fluxos comercials mostren també una reconfiguració cap a mercats amb un comportament especialment positiu en el primer semestre. És el cas d'Algèria, que després de l'aixecament de les restriccions comercials ha registrat un increment del 190,1%, així com de l'Orient Mitjà (+14,7%), l'Índia (+14,2%) i la Xina (+13,7%).
"Les empreses industrials internacionalitzades ja estan responent amb diversificació a aquest canvi d'ordre", com reflexa el “retrocés gradual però constant” del pes de la UE a les nostres exportacions en benefici del pes en altres mercats (del 66,4% el 2019 al 61,8% actual), així com el descens del pes dels Estats Units.
