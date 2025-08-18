Un nou estudi apunta que els gironins han de dedicar la meitat del seu sou a pagar el lloguer

Compartir pis a la ciutat suposa una despesa del 20% del salari brut

Dues persones davant l'aparador d'una immobiliària.

Dues persones davant l'aparador d'una immobiliària. / Tomàs Moyà/ Europa Press

Joel Lozano

Girona

Accedir a un pis de lloguer a Girona continua sent una tasca complicada per a moltes famílies. Segons un nou estudi del portal pisos.com, llogar un habitatge de 90 metres quadrats a la ciutat costa de mitjana 1.152 euros mensuals, cosa que obliga els gironins a destinar-hi el 50,3% del seu sou brut.

L’informe també posa xifres a l’alternativa de compartir habitatge, una opció cada vegada més habitual. A Girona, una habitació en un pis compartit es lloga de mitjana per 474,81 euros, el que equival a un 20,7% del salari brut, segons el portal immobiliari.

Aquestes dades segueixen la línia de l’estudi publicat fa uns mesos per Fotocasa i InfoJobs, que ja advertia que l’any 2024 els ciutadans de les comarques gironines van haver de dedicar més de la meitat del sou brut (un 55%, set punts més que el 2023) al pagament del lloguer, amb una despesa anual estimada de 13.795 euros per un pis de 80 metres quadrats i un sou mitjà de 25.211 euros.

Una situació que es repeteix arreu de l’Estat

La dificultat per accedir a l’habitatge no és exclusiva de Girona. Segons pisos.com, a escala estatal els espanyols han de destinar de mitjana un 52,61% del seu salari brut al lloguer d’un pis de 90 metres quadrats, amb un preu mitjà de 1.204 euros mensuals. En canvi, compartir habitatge redueix la pressió: el cost mitjà d’una habitació és de 423 euros, que equival a un 18,46% del sou.

El portaveu i director d’estudis de pisos.com, Ferran Font, subratlla que "és crucial entendre que aquests percentatges es calculen sobre el salari brut; en realitat, la pressió és encara més gran quan es tenen en compte impostos i cotitzacions". A més, Font alerta que el càlcul no diferencia per edats, cosa que implica que els joves, amb sous més baixos, pateixen un esforç encara més elevat.

Més del 100% del salari

L’informe de pisos.com també posa de manifest que, en algunes de les principals capitals de província, el salari brut mitjà d’una persona no arriba a cobrir el cost del lloguer d’un pis de 90 m². És el cas de Barcelona, on el lloguer tradicional suposa el 114,07% del sou brut mitjà, o de Madrid, amb un 100,98%. Davant d’aquesta realitat insostenible, el lloguer compartit es consolida com l’única alternativa viable per a molts ciutadans. A la capital catalana, per exemple, el cost d’una habitació representa el 27,21% del salari, mentre que a Madrid és del 23,53%.

L’anàlisi també assenyala que un total d’onze capitals de província obliguen a destinar més del 50% del sou brut al lloguer tradicional, fet que reflecteix l’elevada pressió econòmica sobre els seus residents. Entre aquestes ciutats hi ha Barcelona (114,07%), Madrid (100,98%), Donostia-Sant Sebastià (77,41%), Palma (74,58%), València (63,99%), Bilbao (63,68%), Màlaga (59,92%), Sevilla (56,39%), Las Palmas de Gran Canaria (53,28%), Vitòria-Gasteiz (50,64%) i Girona (50,30%).

