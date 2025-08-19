La cooperativa gironina Som Energia posa en funcionament dues noves plantes fotovoltaiques
La seva producció és equivalent al consum d'unes 3.766 llars
Som Energia, la cooperativa fundada a Girona el 2010, ha posat en marxa dues noves plantes fotovoltaiques a la comarca del Bages, situades als municipis de Cardona i Navàs. Les instal·lacions, batejades amb el nom de La Vinya i Cardener, aportaran conjuntament una producció estimada de 9,5 gigawatts hora (GWh) anuals, l’equivalent al consum elèctric de 3.766 llars.
Amb les noves instal·lacions, la cooperativa incrementa el percentatge d’energia de producció pròpia que comercialitza, que passa del 12% al 14,6%. La resta de l’electricitat que ven als seus contractes també procedeix de fonts renovables adquirides al mercat.
Amb aquestes plantes, Som Energia inicia la seva activitat de generació pròpia a la província de Barcelona. Des de la cooperativa subratllen que el manteniment de les instal·lacions s’ha adjudicat a una empresa del mateix Bages, fet que, segons remarquen, contribueix a generar activitat econòmica al territori.
Cobrir el consum dels socis
Les dues plantes han estat adquirides per Som Energia i finançades amb el capital social aportat pels seus socis. Segons la cooperativa, aquesta operació permet avançar cap a l’objectiu de cobrir progressivament el consum elèctric de tots els socis i usuaris amb energia d’origen propi.
La planta solar La Vinya tindrà una producció anual estimada de 3,8 GWh, mentre que la Cardener generarà 5,6 GWh. Segons Carles Comalada, responsable de Desenvolupament de Projectes de Generació Renovable a Som Energia, aquestes xifres representen un pas significatiu per acostar la producció al consum real dels socis: "Del total dels 119.000 contractes que té la cooperativa, més de 78.000 són a Catalunya, i al Bages n’hi ha més de 2.500. Amb la producció d’aquestes dues plantes ens acostem a cobrir el consum dels nostres socis al territori de manera propera".
Som Energia preveu continuar ampliant la seva capacitat de generació pròpia. Està ultimant la construcció de dues plantes a Alcolea del Río (Andalusia) i espera l’autorització administrativa per posar en funcionament la planta de Mas Pinós, a Tiurana (Lleida).
69 milions de facturació
Som Energia compta actualment amb més de 86.000 persones, empreses i entitats sòcies, que sumen més de 119.000 contractes actius i una generació pròpia de 39,8 GWh anuals. Aquest volum consolida la cooperativa gironina com la més gran d’Europa en l’àmbit de l’energia verda en nombre de socis, segons expliquen.
Durant el 2024, l’entitat va comercialitzar més de 306.000 MWh i va facturar 69 milions d’euros. La xifra, inferior a la de l’exercici anterior, s’explica per dos factors principals: la reducció del preu de l’energia al mercat i un descens del 2,82% en el volum d’energia comprada, derivat d’una menor demanda, segons la cooperativa. Tot i això, va tancar l’any amb un excedent cooperatiu de 919.309 euros, una xifra similar a la de l'anterior exercici.
Nova seu
Des de fa un mes, la cooperativa, que té uns 130 treballadors, ja opera des de la seva nova seu en un local d'uns 1.800 metres quadrats del barri de la Devesa de Girona. Fins ara treballaven des del Parc Científic de la Universitat de Girona.
El nou local antigament havia estat un supermercat de la cadena Mercadona i després va acollir les oficines del Punt Avui, al carrer Riu Güell, 68. Es tracta d’un espai polivalent d'uns 1.800 m², per a oficines i amb nou sales de reunions i 25 aparcaments.
Per poder-lo comprar, Som Energia va vendre un terreny que va adquirir l’any 2019, en un moment de creixement de la cooperativa. Aquella parcel·la està situada als afores de Girona, al barri de Domeny, i es va comprar amb l’objectiu de construir-hi una seu de la cooperativa.
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Cremen diversos camions en un descampat a Medinyà
- Activen en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros