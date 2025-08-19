Els pagesos del Baix Llobregat critiquen el baix preu de melons i síndries: “A 30 cèntims el quilo no ens compensa”
Lamenten que als mercats majoristes no es valori com cal el producte de proximitat i de qualitat
Àlex Recolons (ACN)
La collita de meló i síndria al Parc Agrari del Baix Llobregat aquest estiu ha estat “excepcional” tant en quantitat com en qualitat. A diferència de l’any passat, però, els preus han estat molt baixos, aixecant les queixes dels pagesos, que no veuen reconeguda ni la seva feina ni la qualitat del producte que ofereixen. Xavier Oliva, secretari de la Cooperativa Agrícola del Prat de Llobregat, explica que el quilo de meló s’està pagant a 35 o 40 cèntims, un preu “irrisori”, i el de síndria, tot i que ha repuntat una mica, estava en els 25 cèntims fa un parell de setmanes. “Nosaltres volem arribar als lineals amb un bon producte de proximitat, però amb els preus actuals a ningú li interessa produir meló o síndria”, lamenta.
Des d’un dels camps on emmagatzema desenes de caixes de melons preparades per ser venudes, Oliva destaca que aquest estiu “totes les condicions han vingut de cara” per tenir una collita excel·lent tant de melons com de síndries. “Hem tingut calor i prou aigua per tenir uns fruits de la màxima qualitat”, assenyala.
Una qualitat, lamenta, que “de nou” no ha vingut acompanyada d’uns preus justos. Deixant de banda els gairebé dos euros el quilo que es van pagar excepcionalment l’any passat per la manca de producte derivada de la sequera, enguany els preus han caigut per sota de la mitjana d’anys anteriors. Així, amb el mercat “ple de producte”, aquest agost s’està pagant el quilo de meló per sota dels 40 cèntims, un preu “irrisori” que “no compensa”. El mateix passa amb la síndria, que s’ha arribat a pagar a 25 cèntims el quilo.
"Jo me'n surto perquè tinc botiga"
“Jo més o menys me’n surto perquè tinc botiga i puc vendre el meu producte a un preu just tant pel client com per a mi, però si hagués de portar tota la producció a Mercabarna no em sortirien els números i no em compensaria aquest cultiu”, assenyala. Oliva explica que el problema rau en el fet que no s’està diferenciant el producte de proximitat de la resta. Això està fent que productes com la síndria o el meló del Parc Agrari del Baix Llobregat, que són d’una gran qualitat, competeixin en la “bossa comuna” del producte que arriba a Mercabarna que és qui marca els preus. “Si no diferenciem, quan entra molt producte a Mercabarna els preus baixen i a nosaltres se’ns ofereix un preu que no ens val la pena”, apunta.
El pagès reconeix que aquest any ha deixat de collir melons i síndries perquè no li era rendible i confia que en les pròximes setmanes, amb l’entrada de menys producte als mercats majoristes, puguin vendre a millor preu les darreres síndries i els melons que ja han collit i que tenen emmagatzemats.
Malgrat tot, Oliva deixa clar que seguiran treballant per fer arribar els seus melons i productes als lineals dels supermercats perquè creu que “hi ha eines per trobar l’equilibri” i que tothom es guanyi la vida. "Si no tinguéssim un producte diferencial potser no valdria la pena, però les nostres síndries i melons tenen un paladar diferent", afirma.
