El fons britànic Greykite aposta per la plataforma europea d’aparcaments segurs per a camions del Grup Padrosa i TIIC
Ha signat un acord per adquirir una participació majoritària a TP Network, la plataforma pionera que opera àrees a les principals interseccions d’Europa i en la qual també ha entrat JV20
Santi Coll
El projecte de creació d’una gran plataforma europea d’estacionaments segurs per a camions de transport per carretera, impulsat inicialment pel Grup Padrosa i TIIC vinculada al grup Rothschild, acaba de rebre una important injecció econòmica per a consolidar els seus plans d’expansió. Segons han fet públic totes les parts, aquest dilluns, mitjançant un comunicat conjunt, el fons d’inversió britànic Greykite European Real Estate Fund ha signat un acord per adquirir una participació majoritària a TP Network, el nom tècnic amb el qual es coneix la plataforma pionera que opera àrees d’estacionament de camions segures (SSTPA) a les principals interseccions d’Europa.
L’adquisició respon "a la greu escassetat d’estacionament segur per a camions i als reptes creixents que enfronten els sectors de transport i logística d’Europa". Desenvolupada el 2022 per Grup Padrosa i TIIC, que continuaran sent accionistes a través de l’estratègia d’infraestructura de capital privat d’Edmond de Rothschild (EdRPE), TP Network ara s’ampliarà encara més amb l’entrada de Greykite juntament amb el nou soci JV20. La plataforma TP Network opera sota la marca Nection.
La cartera inicial comprèn set SSTPA ubicats estratègicament, inclosos dos llocs operatius i cinc en permisos o desenvolupament, amb un total de més de 1.700 places d’estacionament principalment a Espanya, França, Itàlia i els Països Baixos. Complementat per una cartera de desenvolupament d’onze espais a Eslovènia, Alemanya, França, Àustria i Itàlia, inclosos cinc projectes en etapa avançada. TP Network està posicionada per a un creixement significatiu, apuntant aproximadament a 40 ubicacions i amb un total de més de 600 milions d’euros en inversions.
Ajudar l'ecosistema logístic
El model de negoci de TP Network es basa en el desenvolupament de la infraestructura essencial que dona suport a la columna vertebral del ecosistema logístic d'Europa: els conductors professionals i els vehicles que operen. Mentre que les inversions logístiques tradicionals se centren en l’emmagatzematge i el lliurament d’última milla, TP Network ofereix un enfocament complementari en abordar les necessitats crítiques a la carretera mitjançant un estacionament segur i habilitat digitalment. Cada lloc està dissenyat amb serveis essencials per a tota la cadena logística, a més a més d’abordar les necessitats que el sector necessita ara i en el futur: dignificació de les condicions laborals dels conductors, provisió de la infraestructura de generació i càrrega per abordar la transició energètica i els mitjans digitals per facilitar l’entrada del vehicle autònom.
El panorama industrial d'Europa canviant està impulsant una demanda més gran d'estacionament per a camions. El creixement del comerç detallista, especialment electrònic, la fabricació, la producció de bateries per a vehicles elèctrics i la construcció, combinat amb els canvis a la cadena de subministrament que condueixen a la deslocalització ia l'augment dels inventaris, estan impulsant la demanda d'infraestructura d'emmagatzematge i logística. Alhora, les regulacions de la UE per a conductors, una força laboral que envelleix i es redueix, i l'augment dels volums de càrrega estan impulsant una demanda més gran d'estacionament segur per a camions. Amb només el 3% de l'estacionament de camions certificat com a assegurança i una escassetat estimada de 400.000 espais, TP Network aborda una bretxa crítica del mercat.
Com a part de la transacció, Greykite s'associarà amb JV20, un inversor i operador de plataformes, i amb els accionistes existents, Grup Padrosa, operador amb més de 15 anys d'experiència en gestió d'infraestructures i més de 100 anys d'experiència en logística, i TIIC, a través de l'estratègia EdRPE Infrastructure, un especialista en mobilitat i infraestructura, que romandran com a accionistes. TP Network combina l'excel·lència operativa amb la selecció estratègica de llocs al llarg dels corredors de mercaderies principals d'Europa. Aquest enfocament institucional garanteix una forta demanda comercial, una utilització optimitzada i un creixement escalable dels ingressos, a més d‟enfortir l‟objectiu de ser líder d‟aquest sector, a més de garantir dotar la xarxa europea del valor afegit que el sector necessita.
Una iniciativa històrica
Segons Michael Abel, fundador i CEO de Greykite, "TP Network representa una iniciativa històrica per tancar una bretxa d’infraestructura vital a tot Europa. Amb l’augment de la demanda d’estacionament segur a causa dels canvis reguladors i l’escassetat sistèmica d’oferta, estem construint una plataforma IOS escalable i diferenciada que creiem que proporcionarà un resultat sòlid per als nostres productes i el benestar dels conductors". "Estem entusiasmats d’associar-nos amb TIIC, Padrosa i JV20 per aprofitar la seva llarga experiència en plataformes i infraestructura i ser pioners en aquest incipient i convincent sector d’estacionament de camions IOS", afegeix.
Manuel Cary, CEO i soci de TIIC, considera que "l’estacionament segur de camions és un component crític de la infraestructura de mobilitat d’Europa. L'enfocament de TP Network a ubicacions estratègiques i serveis centrats en el conductor aborda una clara bretxa de mercat, mentre que el model escalable i preparat per al futur de la plataforma també respon a les creixents prioritats ESG a tot el sector logístic".
Pere Padrosa Pierre, president del Grup Padrosa, destaca que "la xarxa d’aparcaments segurs per a camions que estem construint és una infraestructura d’interès general per a la mobilitat i el subministrament de mercaderies a Europa. Amb ells, abordem reptes pendents del sector, com el benestar dels conductors; present, com la transició autònoma i la transformació amb vehicle amb la transformació digital; i futur, com la ESG i el compliment de la sostenibilitat i la necessitat de fer eficients les operacions del sector del transport".
Juan Velayos, soci director de JV20, afegeix que "Greykite aporta una visió profunda del sector i rigor institucional, cosa que els converteix en un complement ideal per a TIIC i Padrosa Group, que tenen una experiència impressionant en aquest espai. Junts, estem entusiasmats d'escalar un negoci que es troba a la intersecció de la infraestructura, la logística i la resiliència operativa".
