OPINIÓ
S'han proposat posar fi al camp?
L'articulista aposta per si alguna cosa funciona, no tocar-la
Jesús Domingo Martínez
Si la normativa PAC no permet abonar en un marge de 5 metres a zones fluvials —rius, rierols, llacunes, fonts…—, en aquests moments les Corts de Castella la Manxa prohibeixen fer-ho en un marge de 250 metres de distància a aquests llocs. Esperem que no, però si tiren endavant la mesura, mostraran què són: rubricaran el seu ànim d'acabar amb el sector agropecuari. Allunyats del món real, en una comunitat especialment rural, habitants dels despatxos, deixin ja la mà quieteta. No es pot legislar, senyors, a cop d'ocurrència.
De debò, que no tenen un concurs de “a veure qui la fa més grossa”? És que, amb les coses absurdes que se'ls acudeixen, no seran capaços de convèncer-nos d'una altra cosa. I no ens vinguin que si la conservació de la natura, la biodiversitat i més del ja conegut reguitzell conservacionista. Si avui Espanya és com és, es deu a la tasca d'agricultors i ramaders: estem al país amb la biodiversitat més gran de la UE. Si alguna cosa funciona, no es toca. I és que els fets demostren que això funciona. O, més ben dit, funcionava, perquè van prohibir la cacera als parcs nacionals i la Comissió Europea els ha donat un toc d'atenció perquè la fauna està acabant amb la flora. Van crear les zones ZEPA i ha disminuït la biodiversitat. Van crear un conill híbrid, un monstre que avui arrasa els nostres cultius. Permeten, encoratgen i incentiven que el camp s'ompli de molinets i plaques solars.
Senyors, podeu convertir-vos en un càncer per a la natura i la sobirania alimentària. Deixeu-nos en pau d'una vegada: nosaltres, els agricultors i ramaders, sí que sabem el que fem. El nostre coneixement no es basa en paperets i estudis. El nostre saber es basa en el món real, en la lluita diària contra adversitats climàtiques i mercats, en l'aplicació de les noves tècniques i, no ho oblidem, en el saber ancestral transmès per les generacions que ens han precedit.
