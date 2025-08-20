Comprar un pis amb piscina a Girona suposa un sobrecost del 39%
Només un 3% dels habitatges anunciats a la ciutat disposen d’aquesta instal·lació
Comprar un pis amb piscina a la ciutat de Girona costa de mitjana un 39% més que adquirir-ne un sense, segons un estudi publicat pel portal immobiliari Idealista. Tot i això, aquesta opció és especialment escassa al mercat gironí: només un 3% dels pisos anunciats a la ciutat disposen d’aquesta instal·lació. La xifra contrasta amb la mitjana estatal, on un de cada tres habitatges a la venda compta amb piscina i on el sobrecost arriba fins al 91%.
Barcelona és la capital en què la diferència entre els pisos que es venen amb piscina davant dels que no és més gran, ja que el seu preu és un 163% superior. El segueixen les diferències de preu de Terol (147%), Lleida (118%), Ceuta (112) i València (110%). Amb un sobrepreu inferior al doble es troben Santa Cruz de Tenerife (96%), Toledo (94%), Palència (94%) i Burgos (91%).
El rànquing per sobre del 50% de sobrecost es completa amb les ciutats de Màlaga (89%), Còrdova (83%), Melilla (82%), Tarragona (80%), Jaén (79%), Santander (77%), Lleó i Saragossa (76% en tots dos casos). També apareixen Alacant (73%), Cadis (72%), Las Palmas de Gran Canària (72%), Càceres (70%), Osca (69%), Palma (55%), Conca (54%) i Badajoz (51%). Per la seva distribució urbanística, els pisos amb piscina són més barats a Salamanca (-11%) i la Corunya (-24%).
A Espanya, el 34% de tots els pisos en venda en idealista compta amb piscina. La capital on més immobles tenen aquesta comoditat és Alacant, ja que el 37% de tots els que s'anuncien la té. El segueixen Màlaga (31%), Palma (23%), Ciudad Real (19%), Logronyo (17%), Granada (16%), Conca (16%), Melilla (14%), Almeria (13%), Àvila (13%), Toledo, Còrdova, Valladolid i Madrid (12%). A Barcelona el 6% dels pisos en disposa.
