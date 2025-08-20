Els treballadors del ‘handling’ de Ryanair reprenen la vaga en 24 aeroports
Les negociacions estan encallades, segons la UGT, així que es mantenen també les aturades per divendres i el cap de setmana
María Jesús Ibáñez
Les negociacions entre els treballadors d’Azul Handling, l’empresa que presta serveis de terra a Ryanair, i la direcció de la companyia continuen encallades, per la qual cosa es manté la convocatòria per avui d’una nova jornada d’aturades als 24 aeroports espanyols en els quals opera aquesta filial de l’aerolínia irlandesa. Segons han indicat fonts de la UGT, el sindicat convocant de la mobilització, la intenció és seguir aquesta setmana amb el calendari anunciat ja fa uns dies: hi haurà vaga, doncs, a més d’aquest dimecres, també divendres i el cap de setmana. Dissabte i diumenge, a més, està previst que s’afegeixin a les aturades (si finalment no s’arriba a un acord), els empleats de Menzies, l’empresa que presta els seus serveis de handling a Emirates, British Airways, American Airlines i Turkish Airlines, entre altres companyies.
En el cas d’Azul Handling, les parades d’activitat estan previstes en tres moments. La primera es fa entre les 05.00 i les 09.00 hores; la segona, entre les 12.00 i les 15.00 hores i, la tercera, entre les 21.00 i les 00.00 hores. Els aeroports afectats són Alacant, Almeria, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canària, Eivissa, Lanzarote, Madrid, Màlaga, Menorca, Múrcia, Oviedo, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Nord i Sud, València, Vigo, Vitòria i Saragossa.
Incidència reduïda
La d’avui és ja la quarta jornada de vaga de la filial de Ryanair, després de les fetes els dies 15, 16 i 17 d’agost, amb una incidència bastant reduïda: només es va haver de cancel·lar un vol, els retards van ser d’uns 20 minuts de mitjana i els passatgers no es van trobar amb grans tumults als taulells de facturació, malgrat que les aturades van tenir lloc en dies de molt trànsit aeri, amb el final de les vacances per a uns i l’inici d’aquestes per a d’altres. És cert que molts d’ells van confessar haver avançat l’arribada a l’aeroport, com a mesura de precaució.
Segons la UGT, que prepara una denúncia pel que considera una vulneració del dret a la vaga, la mobilització "va ser sabotejada" per l’empresa, amb la "complicitat" del Ministeri de Transports per no haver actuat d’"ofici per frenar les pràctiques abusives de Ryanair". La clau, lamenta el sindicat, és que els serveis mínims són "desproporcionats", fins al 86% de vols protegits en rutes a illes i més del 60% en vols internacionals i domèstics llargs. A més, assenyala que la inclusió indiscriminada de vols com a "essencials" anul·la la força real de la protesta.
Els treballadors en vaga denuncien que l’empresa no els ofereix estabilitat laboral, no garanteix la conciliació i els obliga a fer hores extres. A més, fonts de la UGT van confirmar ahir que Ryanair torni a entregar "tard i malament" la carta de serveis mínims als empleats, amb tot just unes hores d’antelació a l’inici dels torns, cosa que dificulta poder establir els torns per als quals volen secundar la vaga. Per tot això, ha advertit que documentarà "cada abús" i que aquests es portaran davant la Inspecció de Treball, els tribunals i l’opinió pública.
