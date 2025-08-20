La gironina Opsis Vision Technologies s’incorpora al clúster català de la carn

La companyia està especialitzada en solucions de visió artificial aplicades al control de qualitat

Personal d'Opsis a la seu del Parc Científic i Tecnològic de Girona.

Personal d'Opsis a la seu del Parc Científic i Tecnològic de Girona. / Opsis

Redacció

Redacció

Girona

El clúster català de la carn i la proteïna alternativa, INNOVACC, ha sumat un nou soci a la seva xarxa empresarial: Opsis Vision Technologies, una companyia gironina especialitzada en solucions de visió artificial aplicades al control de qualitat.

Fundada l’any 2016, Opsis Vision Technologies centra bona part de la seva activitat en la indústria alimentària i càrnia. Les seves tecnologies permeten detectar contaminants, verificar l’etiquetatge, controlar l’embalatge i classificar productes de manera automàtica. Per aconseguir-ho, l’empresa desenvolupa algoritmes "amb una precisió superior als mètodes manuals tradicionals", segons expliquen des d'INNOVACC.

Els seus sistemes no només pretenen millorar la qualitat del producte final, sinó que també aporten dades de traçabilitat i indicadors (KPIs) que ajuden les empreses a prendre decisions estratègiques dins les línies de producció.

El procés de treball d’Opsis inclou una primera fase d’anàlisi a la fàbrica, proves de laboratori i el desenvolupament d’una solució a mida adaptada a la maquinària i al flux productiu de cada client, segons destaca INNOVACC en un comunicat.

