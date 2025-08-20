La gironina Opsis Vision Technologies s’incorpora al clúster català de la carn
La companyia està especialitzada en solucions de visió artificial aplicades al control de qualitat
El clúster català de la carn i la proteïna alternativa, INNOVACC, ha sumat un nou soci a la seva xarxa empresarial: Opsis Vision Technologies, una companyia gironina especialitzada en solucions de visió artificial aplicades al control de qualitat.
Fundada l’any 2016, Opsis Vision Technologies centra bona part de la seva activitat en la indústria alimentària i càrnia. Les seves tecnologies permeten detectar contaminants, verificar l’etiquetatge, controlar l’embalatge i classificar productes de manera automàtica. Per aconseguir-ho, l’empresa desenvolupa algoritmes "amb una precisió superior als mètodes manuals tradicionals", segons expliquen des d'INNOVACC.
Els seus sistemes no només pretenen millorar la qualitat del producte final, sinó que també aporten dades de traçabilitat i indicadors (KPIs) que ajuden les empreses a prendre decisions estratègiques dins les línies de producció.
El procés de treball d’Opsis inclou una primera fase d’anàlisi a la fàbrica, proves de laboratori i el desenvolupament d’una solució a mida adaptada a la maquinària i al flux productiu de cada client, segons destaca INNOVACC en un comunicat.
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona
- El Sindicat d’Infermeria SATSE denuncia un 'autèntic infern' a urgències de l'Hospital de Palamós
- Augmenten els controls de velocitat a les carreteres gironines
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching