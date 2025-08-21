Els càmpings i la Generalitat volen estendre el model de col·laboració dels Aiguamolls de l’Empordà
L’objectiu és fomentar el turisme sostenible i la conservació de la biodiversitat
Els càmpings catalans i la Generalitat de Catalunya treballen per estendre a la resta de parcs naturals el model de col·laboració iniciat als Aiguamolls de l’Empordà, amb l’objectiu de fomentar el turisme sostenible i la conservació de la biodiversitat.
Aquest compromís s’ha posat de manifest en una reunió recentment mantinguda al centre d’informació El Cortalet, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, entre el president de la Federació Catalana de Càmpings (FCC), Miquel Gotanegra; el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal; i el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur.
Durant la trobada, s’ha valorat molt positivament l’acord assolit el passat mes de juny entre el parc i els càmpings de la badia de Roses, que preveu la implementació d’un nou protocol per millorar la neteja de les platges, diferenciant les àrees que caldrà netejar manualment per protegir els hàbitats més sensibles, i aquelles on es podran utilitzar mitjans mecànics. Això vol permetre una gestió ambiental més curosa i eficaç, amb el consens de tots els actors implicats.
També es preveu reforçar la sensibilització dels clients dels càmpings, la informació ambiental a l’entorn dels establiments, i establir formacions periòdiques per al personal dels establiments turístics, amb l’objectiu de transmetre adequadament els valors dels espais naturals protegits, segons informen des de la Federació Catalana de Càmpings en un comunicat.
Unificar criteris
El president de la FCC, Miquel Gotanegra, ha afirmat que "la clau de l’èxit és la complicitat entre sector públic i privat". Gotanegra també ha remarcat que la reunió ha estat cordial i constructiva, i ha subratllat la importància de tractar les especificitats de cada espai natural, però unificant criteris per avançar en l’excel·lència del model de turisme sostenible.
Aquesta iniciativa es vol presentar com a cas d’èxit al Global Ecotourism Forum, que se celebrarà aquest octubre al Món Sant Benet, com a exemple de col·laboració efectiva entre administració i sector turístic per impulsar un model d’ecoturisme responsable i compromès amb el medi ambient.
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona