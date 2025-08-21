Els càmpings i la Generalitat volen estendre el model de col·laboració dels Aiguamolls de l’Empordà

L’objectiu és fomentar el turisme sostenible i la conservació de la biodiversitat

Reunió al centre d’informació El Cortalet, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Reunió al centre d’informació El Cortalet, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. / DdG

Redacció

Roses

Els càmpings catalans i la Generalitat de Catalunya treballen per estendre a la resta de parcs naturals el model de col·laboració iniciat als Aiguamolls de l’Empordà, amb l’objectiu de fomentar el turisme sostenible i la conservació de la biodiversitat.

Aquest compromís s’ha posat de manifest en una reunió recentment mantinguda al centre d’informació El Cortalet, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, entre el president de la Federació Catalana de Càmpings (FCC), Miquel Gotanegra; el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal; i el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur.

Durant la trobada, s’ha valorat molt positivament l’acord assolit el passat mes de juny entre el parc i els càmpings de la badia de Roses, que preveu la implementació d’un nou protocol per millorar la neteja de les platges, diferenciant les àrees que caldrà netejar manualment per protegir els hàbitats més sensibles, i aquelles on es podran utilitzar mitjans mecànics. Això vol permetre una gestió ambiental més curosa i eficaç, amb el consens de tots els actors implicats.

També es preveu reforçar la sensibilització dels clients dels càmpings, la informació ambiental a l’entorn dels establiments, i establir formacions periòdiques per al personal dels establiments turístics, amb l’objectiu de transmetre adequadament els valors dels espais naturals protegits, segons informen des de la Federació Catalana de Càmpings en un comunicat.

Unificar criteris

El president de la FCC, Miquel Gotanegra, ha afirmat que "la clau de l’èxit és la complicitat entre sector públic i privat". Gotanegra també ha remarcat que la reunió ha estat cordial i constructiva, i ha subratllat la importància de tractar les especificitats de cada espai natural, però unificant criteris per avançar en l’excel·lència del model de turisme sostenible.

Aquesta iniciativa es vol presentar com a cas d’èxit al Global Ecotourism Forum, que se celebrarà aquest octubre al Món Sant Benet, com a exemple de col·laboració efectiva entre administració i sector turístic per impulsar un model d’ecoturisme responsable i compromès amb el medi ambient.

