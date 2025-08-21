Inverteixen 13 milions d'euros per transformar l'Hotel Clipper de Lloret
Es convertirà en Fergus Lloret de Mar, un establiment de quatre estrelles
L'Hotel Clipper de Lloret de Mar arrencarà el 2026 les obres que elevaran la categoria de dues a quatre estrelles per convertir-se en el nou Fergus Lloret de Mar, després d'una inversió de més de 13 milions d'euros per part de la família Gallart, propietària de l'actiu, que actualment gestiona Fergus Group.
En concret, el pla de reposicionament es destinarà íntegrament a la reforma de les instal·lacions i a la creació d'un nou concepte tant estètic com d'explotació, segons un comunicat. A més, el projecte busca atreure una àmplia varietat de perfils: des de parelles i viatgers independents fins a famílies, afavorint la diversificació i potenciant el valor turístic de la zona.
En conseqüència, l'hotel reduirà el nombre d'habitacions i les actualitzarà en línia amb la resta de les àrees comunes. A més de la piscina i solàrium, disposarà d'una oferta gastronòmica internacional al restaurant-buffet, reforçarà l'oferta amb un bar restaurant i comptarà amb gimnàs.
"Amb aquest nou hotel aspirem a continuar contribuint a la regeneració turística de Lloret", ha ressaltat el CEO de Fergus Group, Bernat Vicens, mentre que Rosa Gallart ha assegurat que "aquesta inversió permetrà donar continuïtat a llarg termini a aquest emblemàtic hotel, recolzant-se en un model de gestió renovat".
Fins ara gestionat sota la línia Affiliated by Fergus, el nou establiment se sumarà a la cartera de la línia de negoci Fergus Hotels, que compta amb hotels de quatre i cinc estrelles als principals enclavaments de la costa peninsular, Illes Balears i Illes Canàries.
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona