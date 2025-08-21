L'habitatge cooperatiu creix a les comarques gironines
Aquest model va arribar a Catalunya el 2004 i ara ja hi ha 1.200 llars en funcionament i més de 800 persones vivint-hi
Joana Amat
Compartir és viure. En l'escenari actual de l'habitatge, per a molts joves (i no tan joves) la cerca d'un habitatge amb un preu i unes condicions assequibles és una missió gairebé impossible. Davant aquesta realitat, han sorgit diverses fórmules amb l'objectiu d'alleujar la pressió immobiliària a través de la lògica col·laborativa: des de l'habitatge social fins als projectes col·laboratius o habitatge cooperatiu.
Aquest últim és, sens dubte, el que està creixent més. Més enllà del fet de compartir un habitatge, també hi ha l'objectiu de crear i agrupar comunitats. El model d'habitatge cooperatiu va arribar a Catalunya el 2004 per diferents entitats com Sostre Cívic, una cooperativa que compta amb més de 1.550 persones sòcies repartides per tot el territori i amb un equip complet i variat. Tal com explica Jose Téllez, el seu responsable de comunicació, darrere la cooperativa hi ha moltes mans treballant: "Som un equip interdisciplinari amb perfils en arquitectura, gestió de projectes, finances, comunicació, treball social i participació comunitària".
Segons dades de Llargavista, l'Observatori de l'Habitatge Cooperatiu, arreu del territori hi ha gairebé 800 persones vivint o a punt de viure en un habitatge d'aquestes característiques. Hi ha més de mil habitatges dins aquesta lògica, alguns en ple funcionament i d'altres en fase de construcció o en projecte. Es consideren un bé d'ús de les persones sòcies de la cooperativa que els gestioni, és per això que requereix una aportació inicial i un pagament de quotes mensuals, que pot variar segons el funcionament del projecte -en cap cas del mercat immobiliari-. La cessió d'ús s'estableix de manera indefinida, fet que permet disposar d'un habitatge estable al llarg de tota la vida. En projectes en què la propietat del sòl o l'edifici no és de la cooperativa, el període de la cessió d'ús pot estar limitat i en cas dels solars públics cedits amb dret de superfície el període és generalment de 75 anys.
A les comarques gironines hi ha 9 projectes d'habitatge cooperatiu registrades a Llargavista: 2 d'aquests estan encara en projecte i 4 estan en construcció. Així doncs, en 3 ja hi viu gent: El Turrós, a Argelaguer (La Garrotxa), Ponent, a Palafrugell (Baix Empordà) i La Sala, a Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà). Els tres estan associats a Sostre Cívic i entre tots hi ha més de 30 persones vivint-hi.
Un projecte en construcció
SomTribu és una cooperativa nascuda a Navata de manera independent, no forma part de cap associació com Sostre Cívic o La Dinamo, però també gestiona habitatge accessible amb cessió d'ús sense ànim de lucre i com a iniciativa social. Un dels promotors, Jaume Guillamon, explica que aquestes entitats treballen amb cooperatives d'habitatge i amb un objectiu central molt clar basat la creació d'alternatives d’accés i tinença de l’habitatge basades en el model de cessió d’ús.
En el seu cas, van un pas més enllà: "No només volem crear habitatge per la gent, com podrien fer altres entitats o fundacions, tenim un projecte de canvi a nivell més complet, de forma de vida". Se centren en transformar des de la col·lectivitat, a través d'àmbits com el consum, gestionant una hostatgeria: "Volem acabar obrint un lloc on la gent pugui anar a comprar verdura com a alternativa d'anar en cotxe al supermermercat". I també actuen en la qüestió energètica, ja que estan liderant la creació d'una comunitat energètica a Navata. El poble els està donant molt suport, tant els veïns com l'ajuntament; que de fet ja els ha obert la porta a traspassar-los la gestió de la comunitat energètica ja existent al municipi un cop la que estan iniciant estigui en marxa.
Guillamon ho compara amb l'habitatge privat: "Mentre que per un habitatge privat cal començar amb 300.000 euros, per exemple, en una iniciativa així potser amb 30.000 euros en fas prou, però després cal pagar una quota mensual". En el cas de Jaume Guillamon i Yolanda Márquez, els dos principals promotors de SomTribu, apostar per la creació d'aquesta cooperativa no va ser qüestió de necessitat, fet que noten que a vegades és el principal detonant per molta gent i que sovint fa oblidar les motivacions inicials de projectes cooperatius com aquest. De fet, asseguren que entre un 20% i un 30% del que acaba costant l'habitatge s'ha d'aportar a l'inici, perquè sinó és impossible arrencar.
La cooperativa SomTribu està ara mateix en un moment de canvi, ja que després de ser sis persones, ara en tornen a ser dues. El funcionament ara és parcial, ja que l'habitatge encara està en construcció i rehabilitació després de la seva compra el juny de 2023. El projecte es finança amb el suport de l'ICF (Institut Català de Finances) i està en obres des del març de 2024.
En altres països com Dinamarca, Alemanya o Uruguai, les cooperatives en cessió d’ús són un model molt estès i una alternativa real d’habitatge, i des del punt de vista de SomTribu, a la llarga acabarà essent així de present també a Catalunya.
El primer habitatge cooperatiu per a gent gran de Catalunya
L'antic hotel Jescalis de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) es convertirà en el primer habitatge cooperatiu per a gent gran de Catalunya. L'edifici comptarà amb 31 habitatges pensats per a persones d'entre 55 i 70 anys. Els espais comuns inclouran sales polivalents, cuina, menjador, biblioteca, bugaderia, jardí interior i tallers. Està previst que les obres finalitzin el 2026. Serà aleshores quan l'hotel Jescalis es convertirà definitivament en la primera "convivència autogestionada, sostenible i no especulativa" per a gent gran de Catalunya.
Entre els seus projectes, Sostre Cívic gestiona tres projectes cooperatius específics per a gent gran, que contemplen serveis associats a la cura de la vellesa basats en l’autogestió de les mateixes usuàries: Can70, que es construirà durant 2025-26 sobre un solar municipal a Barcelona; Solterra, que rehabilitarà un antic hotel a Sant Hilari Sacalm durant 2026-27; i el Walden XXI, que és aquest ja en marxa de Sant Feliu de Guíxols.
Apostar per l'habitatge cooperatiu és també tenir en compte l'impacte social i ambiental
Segons dades recollides per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el sector de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Catalunya ha crescut un 53% des del 2016, amb 67 edificis i gairebé 1.200 habitatges desenvolupats. Sostre Cívic en gestiona gairebé la meitat. Aquesta cooperativa va rebre l'any passat el major préstec mai atorgat a una cooperativa catalana: 31 milions d'euros, un crèdit destinat a un projecte valorat en 73 milions. Aquests diners provenien del Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa, el fons 'Next Generation' va aportar-ne gairebé un 12% amb un inversió de 8,5 milions d'euros.
A part de ser una solució al problema de l'habitatge, aquest tipus de projectes no s'obliden d'altres àmbits com el social o l'ambiental: se segueix un model que reserva places per col·lectius vulnerables i incorpora criteris abientals com el reciclatge d'aigües grises per reduir el consum un 40-50%. Els socis i sòcies les diferents associacions i fundacions s’agrupen per interessos semblants per participar conjunta i activament, generant grups segons edat, zona geogràfica, o afinitat. En el cas de Sostre Cívic, per exemple, actualment hi ha més de 10 grups llavor amb persones sòcies actius en la cerca de patrimoni en diferents parts de Catalunya. Jose Téllez recalca alguns entrebancs que es troben a l'hora de desenvolupar la seva tasca: "Entre les principals dificultats que afrontem hi ha l'accés al finançament inicial, l'encaix amb les normatives urbanístiques i d'habitatge, i la necessitat de sensibilitzar sobre un model encara poc conegut".
El crèdit europeu més gran per a una cooperativa catalana
