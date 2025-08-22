El 80% dels compradors no es poden permetre un cotxe elèctric
El preu mitjà d’aquest tipus de vehicles de segona mà és de gairebé 31.000 euros, uns 7.000 per sobre del pressupost habitual dels compradors
El preu mitjà dels cotxes elèctrics de segona mà a Espanya es va situar en 30.943 euros al tancament del primer semestre del 2025, un 12% menys que fa un any. Tot i aquesta caiguda, la realitat és que per a la gran majoria de conductors continua sent una opció inassumible: estan fora de l'abast de 8 de cada 10 compradors, segons un informe elaborat per coches.net en col·laboració amb Ganvam (Associació Nacional de Venedors i Reparadors de Vehicles).
L’estudi assenyala que només el 18% es planteja comprar-ne un, ja que la diferència entre el pressupost mitjà dels compradors i el preu dels elèctrics d’ocasió és d’uns 7.000 euros. Mentre que els usuaris destinen de mitjana 23.330 euros a l’adquisició d’un vehicle, el cost d’un elèctric de segona mà continua proper als 31.000. «Encara que el preu baixa, segueix sent inaccessible per a gran part dels usuaris», alerten els autors de l’informe, que insisteixen en la necessitat d’ajudes més eficaces que cobreixin aquest diferencial.
Tot i les dificultats econòmiques, el mercat d’elèctrics d’ocasió viu un moment de dinamisme. Les vendes han crescut gairebé un 52% en la primera meitat de l’any, fins a les 12.967 unitats, impulsades sobretot pels models d’entre un i tres anys d’antiguitat. Aquest segment concentra ja un terç del mercat, amb un increment del 65,5% respecte al mateix període del 2024. Paral·lelament, l’oferta de vehicles disponibles ha pujat un 14,4% i la demanda un 27,4%, fet que confirma un interès creixent per aquest tipus de mobilitat.
Decisió de compra
Malgrat això, el preu continua sent la variable decisiva. Ni l’etiqueta ambiental ECO o ZERO ni les restriccions a les zones de baixes emissions pesen tant en la decisió de compra. El 41% dels conductors admet que aquests factors no influeixen en la seva elecció. A més, gairebé la meitat (47%) considera que les ajudes actuals del Pla MOVES no condicionen la compra i un de cada cinc ni tan sols en coneix l’existència.
Davant d’aquest escenari, Ganvam i coches.net reclamen que els incentius públics incloguin clarament els elèctrics d’ocasió de fins a 36 mesos, que poden arribar a costar la meitat que un model nou i convertir-se en una porta realista per a la democratització de la mobilitat elèctrica. Les entitats consideren que les actuals polítiques de restricció, com les zones de baixes emissions, tenen un impacte limitat i fins i tot regressiu, ja que «penalitzen especialment les rendes més baixes». «No n’hi ha prou amb prohibir circular els cotxes més antics i contaminants. El coherent és facilitar condicions perquè la mobilitat zero emissions sigui assequible», defensen.
Per això insisteixen en la necessitat de plans d’ajuda més directes i efectius, amb descomptes aplicats a la factura i amb cobertura també per al mercat de segona mà, de manera que es dinamitzin les vendes, s’acceleri l’assoliment d’objectius mediambientals i, alhora, es garanteixi una transició justa tant des del punt de vista econòmic com social.
