Els hotels de Girona registren un nou rècord de turistes al juliol
Els allotjaments superen per primera vegada els 600.000 visitants en el setè mes de l'any
Després de començar l'estiu assolint xifres rècord, els hotels de les comarques gironines mantenen la bona dinàmica i també registren les millors dades de la seva història al juliol. Durant el setè mes de l'any els establiments hotelers de la província han rebut fins a 616.349 turistes, la xifra més alta en el mes de juliol de tota la sèrie històrica, que es remunta a l'any 1999, segons les dades provisionals de Conjuntura Turística Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Les bones dades d'aquest mes de juliol, però, no suposen un rècord absolut pels establiments de la província. Les xifres registrades a l'agost de l'any passat, amb 665.394 visitants, o fa dos estius, amb 636.179 visitants, es mantenen com els millors registres de la història del sector.
Tot i això, des que hi ha registres, els turistes als allotjaments hotelers de Girona s'han disparat al juliol un 57,6%. En el setè mes del 1999 els hotels gironins van rebre 391.029 visitants. En comparació a l'any passat, quan es va registrar la segona millor xifra de la sèrie al juliol, els visitants han crescut un 3,7%.
2,1 milions de pernoctacions
Els bons registres pel que fa al nombre de turistes no es traslladen també a les pernoctacions. Els hotels de les comarques gironines han sumat 2.172.368 pernoctacions, una de les millors xifres de la sèrie històrica, però no suposa un registre rècord.
Respecte a l'any passat, les pernoctacions als hotels de les comarques gironines han caigut lleugerament, un 1,5%, segons les dades de l'INE. De mitjana els turistes van passar més de tres nits allotjats (3,5).
Més de 2,6 milions de clients a Catalunya
A Catalunya, els hotels també han tancat el millor juliol de la sèrie històrica. En concret, han rebut 2.615.520 clients, un 3,3% més que l'any passat; i les pernoctacions s'han enfilat fins a les 8.217.469, un 0,1% anual més. Pel que fa als preus, han pujat un 2% respecte del juliol del 2024 i els establiments han facturat de mitjana 141 euros per habitació ocupada. Dels més de 2,6 milions de viatgers que s'han allotjat en hotels catalans, més d'1,7 milions han estat estrangers i 884.330 han arribat des d'altres punts de l'Estat.
De nou, Catalunya s'ha situat com a segon destí preferit de l'Estat, per darrere d'Andalusia en el cas dels viatgers espanyols; i de les Balears en els estrangers. Durant el juliol Barcelona ha estat el punt turístic amb més pernoctacions de l'Estat, amb 2.086.507, segons recull l'agència ACN.
En global, els hotels de Catalunya encadenen quatre mesos consecutius amb rècords mensuals. De fet, aquest 2025, excepte al març, la resta de mesos s'han assolit xifres històriques. En global, fins al juliol els establiments han rebut 12,9 milions de clients.
Les dades de l'INE indiquen que al conjunt de l'Estat les pernoctacions han augmentat un 1,8% al juliol respecte del mateix mes del 2024, superant els 44,6 milions. Pel que fa als preus, els hotels s'han encarit un 5% interanual i de mitjana per cada habitació ocupada han facturat 146,5 euros.
Per demarcacions, si s'observa el nombre de viatgers totes milloren els registres de l'any passat excepte Tarragona. Per Barcelona n'han passat 1.416.260 (1.337.967 el 2024); a Lleida 99.028 (98.943 el 2024) i 483.884 a les comarques de Tarragona (500.829 fa un any).
