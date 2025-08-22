La tecnologia que manté connectats els festivals gironins
Vera desplega un sistema per garantir pagaments, accessos i cobertura en esdeveniments multitudinaris
Quan el públic entra en un festival espera música i diversió, però també connexió constant en els seus dispositius mòbils. Darrere de l’escenari, això suposa un repte tècnic: com evitar que la xarxa es col·lapsi quan centenars de persones intenten connectar-se alhora? Les infraestructures habituals, pensades per a l’ús quotidià d’un poble o ciutat, es veuen desbordades quan la població es multiplica en poques hores. El resultat: datàfons que no funcionen, entrades que no es poden validar i públic que no pot connectar-se amb normalitat.
És aquí on entra en joc Vera, l’operador català que des de fa uns anys ofereix un servei per millorar la connectivitat en esdeveniments i que ja ha desplegat el seu sistema a la província de Girona, en cites com el festival Portalblau, l’Empordà Music Fest, l’Idilic Festival o les Fires de Sant Narcís de Girona. "A nivell tècnic no té gaire misteri", explica Joan Gaudes, responsable tècnic d’esdeveniments i soci fundador de l’empresa. "El que fem amb la instal·lació és dividir-la en sectors. Per exemple, a l'Ítaca vam muntar uns 10 routers que donaven cobertura, i quan et mous pel recinte el sistema et fa saltar automàticament d’un router a l’altre, sense perdre connexió", exposa Gaudes.
Aquest model permet que cada zona del recinte tingui punts de cobertura redundants i equilibrats. "Podem muntar un o dos routers per a festivals petits o a cinquanta punts per a esdeveniments més grans", relata.
Cobertura per al públic i serveis
La infraestructura que desplega Vera pot donar servei tant al públic com als equips interns del festival, sempre que es dimensioni correctament. "Cada dispositiu pot suportar entre 200 i 500 usuaris concurrents, depèn del model. Però també podem muntar equips que arriben fins a 1.500 clients. Així podem donar un accés gratuït al públic i, alhora, separar xarxes específiques per premsa, barres o taquilles", detalla Gaudes.
Per al públic, aquests desplegaments passen desapercebuts, però per als organitzadors són claus perquè l’esdeveniment funcioni. "Vera neix amb una necessitat de fer-se conèixer com una marca nova i més global a nivell català, i una de les apostes que fa és vincular-nos amb activitats del territori. Quan ens vam acostar a entitats i grans esdeveniments vam detectar que tenien necessitats molt importants de connectivitat", diu Jordi Serra, responsable de patrocinis de Vera.
"La diferència no és el què, perquè qualsevol pot comprar equips d’aquest tipus, la diferència és el com. El que fem és coordinar-ho amb la nostra pròpia infraestructura de fibra i amb un equip humà que és a peu de festival per assegurar-se que res falli. Si no hi fóssim, molts d’aquests grans esdeveniments no podrien funcionar amb normalitat", conclou Joan Gaudes.
