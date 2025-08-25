HABITATGE
La compra d'habitatge de segona mà es dispara a la ciutat de Girona
Ripoll també registra bones xifres respecte l'any passat, si bé cal dir que amb números absoluts és molt més baixa que Girona
La compra d'habitatges de segona mà ha registrat un increment substancial a Girona ciutat. Segons informa el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API), en el primer trimestre de l'any es van vendre 321 immobles, pels 184 de fa un any. Des del col·legi assenyalen que les operacions de segona mà ofereixen una mesura "més estable i representativa del mercat real", ja que permeten identificar amb precisió la tendència general sense que les promocions noves alterin les conclusions. A banda de Girona, Ripoll també registra bones xifres respecte l'any passat, si bé cal dir que amb números absoluts és molt més baixa que Girona. A la capital del Ripollès s'ha passat de 17 a 29 operacions.
On cau el nombre d'habitatges de segona mà venuts el primer trimestre de l'any és a Olot. De fet, és la capital de comarca gironina on més es nota. En concret, s'ha registrat un descens del 55% i s'ha passat de 129 a 105 operacions de compravenda. Altres capitals on també ha caigut són Banyoles i Puigcerdà. L'estudi s'ha practicat sobre 35 municipis i els descensos més importants, han estat a Sils (Selva) que ha registrat la disminució més significativa, amb un descens del 89%, passant de 90 a només una desena d'operacions de segona mà, seguida de Tossa de Mar, que ha experimentat una caiguda del 72%, passant de 159 a 44 operacions.
En el conjunt dels 35 municipis analitzats, hi ha hagut un augment global d'operacions. Des dels API de Girona assenyalen que és conseqüència d'uns tipus d’interès baixos, que segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) se situen al voltant del 3% per a l'adquisició d'habitatge.
Pel que fa als preus mitjans de compravenda d’habitatges de segona mà, la tendència general és alcista, ja que només en nou dels 35 municipis han registrat una disminució del preu per m². La caiguda més destacada s’ha produït a Anglès, on el preu mitjà de les operacions de segona mà ha descendit un 29%, passant de 1.318,6 €/m² el primer trimestre de 2024 a 942 €/m² el primer trimestre de 2025.
Per contra, els increments més rellevants s’han detectat a Sarrià, on ha crescut un 58% -de 1.379,6 €/m² a 2.182,56 €/m²-, i a Olot, que ha registrat un increment del 42%, amb preus que han passat de 1.054,2 €/m² a 1.492,8 €/m². Pel que fa a les capitals de comarca, Girona i Figueres presenten augments del 18% i 11%, amb preus finals de 2.575,29 €/m² i 1.356,78 €/m², respectivament.
