HABITATGE
Aquí estan les cases més luxoses d’Espanya
A la Costa Brava, Barcelona i Madrid, els compradors paguen entre dos i quatre milions d’euros per propietat, i a les Balears i la Costa del Sol l’import mitjà és de quatre milions, tot i que hi ha vendes rècord que superen els 20 milions d'euros
María Jesús Ibáñez
En diuen luxe silenciós, però possiblement l’adjectiu discret s’hi ajusta molt millor. Es tracta, en suma, de passar inadvertit, de mantenir un perfil baix, d’evitar les fotografies promocionals o els anuncis que només criden a fer clic i tafanejar. Els rics que posen les seves cases a la venda busquen la privacitat i fugen de la xafarderia, reclamen que l’operació de compravenda es faci fora de mercat o off market, és a dir, que la vivenda no es publiciti. Per al comprador, els motius són similars. Comprar un immoble off market és, per a l’inversor, sinònim de tranquil·litat i seguretat en l’adquisició.
Tenint en compte que hi ha un percentatge important de vivendes de luxe que escapen de les estadístiques, no és fàcil determinar amb exactitud quin és el volum que mou el sector immobiliari de gamma alta. Però existeixen dades com les que figuren en l’últim balanç presentat per les companyies Fotocasa i Infinitum, que calculen que, entre gener del 2019 i març del 2024, la disponibilitat d’immobles residencials amb un preu de compravenda per sobre dels 800.000 euros es va disparar més d’un 150%. En el mateix període de cinc anys, el nombre de demandants d’aquest tipus de vivendes va registrar un creixement del 97%, cosa que implica que pràcticament es va duplicar.
La immobiliària Lucas Fox, que treballa amb grans inversors d’arreu del món, indica, en el seu informe anual del 2024, que «l’oferta de propietats exclusives amb un preu de 2,5 milions d’euros o més va augmentar d’un 7%» respecte a l’exercici anterior. Això, malgrat que l’oferta d’immobles d’aquesta gamma disponible a la seva cartera de clients es va reduir un 12% en comparació amb el 2023, «cosa que reflecteix l’existència d’un mercat més ajustat», segons assenyala la firma.
I un tercer exemple més. A Madrid, Barcelona i la Costa Brava, els compradors paguen entre dos i quatre milions d’euros per propietat, tot i que hi ha cases més exclusives que poden superar els 10 milions, segons dades de la immobiliària Walter Haus. Les Balears i la Costa del Sol registren un import mitjà per operació d’uns quatre milions d’euros, malgrat que en operacions rècord se superen els 20 milions. I, finalment, al litoral valencià i la cornisa cantàbrica les transaccions es fan per valors mitjans d’entre un i tres milions.
¿Com s’explica que en un moment de crisi immobiliària com aquest el sector denominat prime estigui vivint una època tan daurada? «Des de la pandèmia, de fet, el consum de béns de luxe, no només de la vivenda, sinó d’altres productes, ha crescut a escala global», apunta Antoni Cunyat, professor d’Anàlisi Econòmica a la Universitat de València (UV) i docent col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Aliens als vaivens
«Els compradors són milionaris o multimilionaris aliens a les oscil·lacions de preus, a qui no els importa gastar diners en un bé de gran qualitat, sobretot perquè en moments d’incertesa econòmica internacional, com l’actual, el que busquen és diversificar els actius», continua Cunyat. I Espanya segueix sent un país atractiu.
Així, mentre Madrid i Barcelona, i les seves àrees metropolitanes, solen liderar tant l’oferta com la demanda del mercat immobiliari convencional, quan es parla de residències de luxe, «l’oferta es focalitza a les zones més turístiques del Llevant i el sud mediterrani», assenyala l’informe de Fotocasa i Infinitum.
Màlaga és la província amb més oferta d’aquest tipus, fins al punt que un 23,2% del total de propietats posades a la venda per més de 800.000 euros es troben allà. El preu mitjà d’aquests immobles supera els 2,6 milions d’euros. Per darrere de les localitats de la Costa del Sol, es troba Alacant, que ofereix el 18,9% del total d’habitatges de luxe disponibles a Espanya, a un preu mitjà d’1,6 milions. Balears compta amb el 12,7% de cases d’aquesta tipologia, amb preus que ronden els 2,3 milions.
Materials nobles
L’interès dels compradors, en canvi, va per altres camins. La Comunitat de Madrid lidera clarament la demanda, amb un 36,1% del total d’usuaris a la recerca de residencial, seguida de la província de Barcelona, amb el 14,6%. La llista la completen Màlaga, amb l’11,6% d’interessats per habitatges de luxe; Balears, que en concentra el 9%; Alacant (3,8%) i la província de València (3,3%).
Acabats amb materials nobles, duradors i sense excessos decoratius; eficiència energètica i dispositius per fer la vida més còmoda gràcies a la domòtica, uns bons aïllaments i una distribució funcional i amb els espais ben aprofitats, dissenys minimalistes i atemporals i, sobretot, ubicacions en entorns tranquils i privilegiats, sense soroll ni trànsit, però amb una oferta de serveis no massa allunyada. Les cases de luxe que es venen actualment a Espanya tenen en compte criteris com el confort i la tranquil·litat, a més de l’eficiència i l’estètica sense excessos, informen des de Gesmar el 2000.
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic
- Vila-real - Girona (5-0), en directe
- Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible
- «Siguem 17.000, 20.000 o més, la Diverbeach tornarà a ser un èxit»
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella