Maria Trias: "Volem fer més fort el teixit econòmic del territori"
La nova presidenta del Fòrum Carlemany destaca els reptes del seu mandat com la IA, la digitalització i l’atracció del talent jove
Maria Trias, directora general de Trias Galetes i Biscuits, va ser nomenada a inicis de juny com a nova presidenta del Fòrum Carlemany, una entitat que agrupa més d’un centenar d’empreses de les comarques gironines i que va ser creada el 2003. En una nova edició del podcast Girona Valley -el número 65 de la sèrie-, Trias ha subratllat la importància de compartir coneixement i experiències dins del Fòrum entre empresaris i empresàries de la demarcació de Girona per afrontar reptes comuns i "fer més fort el teixit econòmic del territori".
La nova presidenta del Fòrum ha agafat "amb molta il·lusió" el relleu de Sandra Masoliver (Masoliver Grup), que ha estat al capdavant de l’associació en els darrers quatre anys. Segons Trias, l’objectiu és donar continuïtat a la feina feta i, alhora, aportar una mirada pròpia: "Sovint les empreses tenim els mateixos problemes i és bo que els compartim en aquest món tan canviant". "El Fòrum Carlemany és una oportunitat per obrir portes, preguntar i trobar respostes de manera col·lectiva", ressalta. L’entitat engloba un total de 116 empreses associades i uns 650 directius i directives que, actualment, entre els objectius de futur hi ha reptes com la intel·ligència artificial, la digitalització, l’atracció del talent jove, el medi ambient i la sostenibilitat.
En aquest sentit, destaca que el Fòrum Carlemany és un espai privilegiat per compartir bones pràctiques en àmbits com la gestió de persones, la digitalització o la internacionalització. Segons Trias, "a través de la confiança i la generositat podem aprendre molt els uns dels altres i fer créixer les nostres organitzacions". "A mi m’ha fet créixer molt perquè tu dones per un però reps molt de la resta i t’enriqueix molt compartir coneixement", afirma. Com a vicepresident de l’entitat, la novetat és Albert Puxan (Mimasa Washing Technologies), que pren el relleu de Joan Castell, de l’empresa Sarrats, de Santa Coloma de Farners.
La presidenta del Fòrum es mostra optimista respecte al futur del teixit empresarial gironí. Segons ella, les empreses de la demarcació tenen un gran potencial per continuar creixent si saben mantenir la mirada oberta al món i alhora conservar la proximitat i la confiança que les caracteritza. "Som un territori amb empenta, talent i una cultura de treball que ens ha de permetre afrontar amb garanties els reptes de futur", ha conclòs.
Primera dona que dirigeix Trias
Durant la conversa, Trias també destaca la trajectòria a Galetes Trias, una empresa centenària de Santa Coloma de Farners (va néixer el 1908 com a Confiteria Trias i va ser creada pel seu besavi Joaquim Trias Vila) que des de fa dècades aposta per la qualitat de les seves galetes i la internacionalització: ha tancat un acord amb PriceSmart, una cadena nord-americana de supermercats, per augmentar la seva presència al continent americà.
La directiva explica que, malgrat ser una empresa familiar, han sabut adaptar-se als nous temps sense perdre l’essència: "Som fidels a la recepta tradicional, però incorporem processos innovadors per continuar competint en un mercat global", argumenta la primera dona de la nissaga Trias que dirigeix la companyia -des de fa tres anys- i representa la quarta generació familiar.
Un dels grans reptes que afronta la companyia és la sostenibilitat i la transició energètica. Tal com assenyala Trias, l’objectiu és reduir l’impacte ambiental tant en els processos de fabricació com en el "packaging": "El consumidor ens ho demana i nosaltres volem ser part de la solució". També ha destacat que aquesta aposta per la responsabilitat mediambiental forma part de l’ADN empresarial que vol transmetre al conjunt del Fòrum. I en sentit global, també reivindica la presència creixent de dones en llocs de responsabilitat i la necessitat de continuar avançant en la igualtat d’oportunitats dins l’empresa i a la societat.
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic
- Vila-real - Girona (5-0), en directe
- Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible
- «Siguem 17.000, 20.000 o més, la Diverbeach tornarà a ser un èxit»
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella