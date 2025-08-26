El Consorci de Transport Sanitari s’adjudica el servei a 11 aeroports enmig d’un conflicte laboral
Els treballadors convoquen una vaga coincidint amb el Gran Premi de MotoGP arran dels retards en el pagament de nòmines
El Consorci de Transport Sanitari de la Regió de Girona (CTS) ha resultat adjudicatari del servei d’urgències mèdiques a onze aeroports gestionats per Aena. El contracte, amb una durada inicial de tres anys i una dotació de 24 milions d’euros -ampliable fins als 41 milions en cas de pròrroga-, inclou la incorporació de 200 professionals sanitaris i nou ambulàncies.
La inversió inicial, d’1,8 milions d’euros, es destinarà a personal, vehicles i recursos tecnològics per reforçar tant l’atenció de primers auxilis dins els aeroports com els trasllats a centres hospitalaris, segons informa l'empresa. Els aeroports d’Alacant, Barcelona-El Prat, Eivissa, Menorca, Palma de Mallorca, València, Bilbao, Madrid-Barajas, Màlaga, Santiago de Compostel·la i Sevilla quedaran coberts pel servei.
Una vaga a l’horitzó
L’anunci arriba, però, enmig d’un conflicte laboral derivat dels retards en el pagament de les nòmines. El comitè d’empresa ha convocat vaga per als dies 5, 6 i 7 de setembre, coincidint amb el Gran Premi de MotoGP al Circuit de Catalunya – Montmeló, on el consorci presta el servei de transport sanitari. Els treballadors denuncien que l’empresa ha incomplert l’acord signat al Tribunal Laboral de Catalunya, que obligava a abonar els salaris puntualment.
Fonts del comitè relaten que hi ha treballadors que encara no han rebut la seva nòmina corresponent al mes de juliol. "L’acord deia que el pagament de les nòmines es faria entre el dia 28 i l’últim de cada mes, i avui encara hi ha treballadors que no han cobrat", relaten en declaracions a aquest diari. Des del comitè insisteixen que els retards no són puntuals sinó que "s’arrosseguen de fa mesos".
"Des de dimecres passat saben d’aquesta convocatòria. Vam esperar fins aquest dilluns per entregar-la i absolutament ningú de l’empresa s’ha dignat a dir-nos ni comunicar-nos res. També van fer un comunicat a principis de mes dient que es cobraria la setmana de l’11 i res. La setmana passada deien que dimecres… i som a dimarts i res. Creiem que és una obligació de l’empresa pagar-les a final de mes", denuncien les mateixes fonts. Adverteixen que hi ha unes 200 persones cridades a vaga i l’afectació "serà per tota Catalunya".
L’empresa assegura que es cobrarà aquesta setmana
El CEO de CTS, Edgar Nolla, admet que hi ha hagut retards, però assegura que aquesta situació "només ha afectat una quarantena de fixos discontinus" i no la totalitat de la plantilla. "La gran majoria dels treballadors cobren amb normalitat", afirma. Nolla assegura que aquesta mateixa setmana els treballadors afectats per aquesta situació rebran els pagaments i no tenen previst cap endarreriment a l'hora d'abonar les nòmines del mes d'agost. "La nostra intenció és pagar dins del termini i que aquest mes es cobri el dia 30", diu.
Nolla atribueix els endarreriments a "tensions de tresoreria agreujades durant l’agost". "Des que vam entrar el 2023 hem fet créixer l’empresa, hem regularitzat condicions i avui tenim més de 300 treballadors. Però això implica equilibrar comptes i hi ha hagut moments puntuals en què els pagaments s’han retardat", afegeix.
Fonts del comitè no descarten desconvocar la vaga si l'empresa paga els endarreriments i no es torna a repetir la situació amb la nòmina d'agost. "Òbviament, nosaltres hem estat a disposició de la companyia per escoltar i parlar amb ells pel bé de l'empresa i els treballadors", conclouen.
Subscriu-te per seguir llegint
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
- S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut