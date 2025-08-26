Els cuiners rurals reben el premi extraordinari Aliments d'Espanya 2025
El guardó reconeix la seva tasca per posar en valor els productes de proximitat
Jesús Domingo Martínez
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha atorgat el premi extraordinari Aliments d'Espanya en l'edició del 2025 al col·lectiu de cuiners rurals en reconeixement a la destacada tasca professional, social i cultural que desenvolupen. És important tenir en compte que els Premis Aliments d'Espanya són un reconeixement a l'excel·lència, la innovació i el compromís d'empreses, professionals i col·lectius que contribueixen al desenvolupament i prestigi del sector alimentari espanyol.
Cal tenir en compte que aquest any el jurat ha valorat que els cuiners rurals representen un model exemplar de col·laboració entre cuina i territori, ja que treballen estretament amb productors locals i valoren els aliments de proximitat. També que la seva activitat impulsa la sostenibilitat del sistema alimentari, en preserva el patrimoni gastronòmic i enforteix el teixit econòmic rural. A més, la tasca d'aquest col·lectiu contribueix a l'arrelament poblacional i generació d'ocupació en zones despoblades.
Innovació des de la tradició
Paral·lelament, encarnen el compromís per desenvolupar els seus negocis als entorns rurals, la innovació des de la tradició i la projecció d'una imatge moderna i de qualitat del medi rural espanyol. Entre els guardonats d'aquesta edició, a més, destaquen iniciatives que promouen la sostenibilitat, la digitalització, la internacionalització i el desenvolupament rural, i que reflecteixen la diversitat i riquesa del sistema alimentari nacional.
Aquests premis reflecteixen el compromís del Ministeri amb l’Estratègia Nacional d’Alimentació, que promou l’establiment d’un sistema alimentari espanyol sostenible i inclusiu, capaç de respondre a les demandes actuals i futures de la societat, alhora que protegeix i revitalitza el medi rural i costaner.
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas