PRESÈNCIA A GIRONA
El gegant colombià Grupo Lux adquireix Syra Coffee
Syra Coffee té una cafeteria a la ciutat de Girona
Gisela Macedo
La cadena barcelonina de cafeteries d’especialitat Syra Coffee ha donat entrada en el seu capital Mérica Foods, de Grupo Lux, braç inversor en alimentació i begudes de l’organització colombiana Ardila Lülle (OAL). Després d’aquesta operació, el conglomerat llatinoamericà es converteix en el principal accionista de la companyia i Pedro Bouza, director de Grup Lux Internacional a Europa i l’Àfrica, n’assumeix la presidència en detriment del seu fundador, Yassir Raïs, que passa a figurar com a conseller delegat de Syra Coffee. El dia 18 el Registre Mercantil anticipava que hi havia hagut novetats rellevants a Syra Coffee. La informació reflectia que s’havia produït l’esmentat canvi en la presidència. Així mateix, la nota incloïa la sortida del consell Pol Soler, de l’inversor José Borrell i de Mahrer Mansour, cofundador de Syra Coffee, entre d’altres, les participacions dels quals hauria adquirit Grup Lux.
Syra Coffee té una vintena de cafeteries a Barcelona i presència a Girona, Madrid, Sevilla, Màlaga, València, Bilbao i Sant Sebastià, a més d’una gran nau industrial a l’Hospitalet de Llobregat.
