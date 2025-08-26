PRESÈNCIA A GIRONA

El gegant colombià Grupo Lux adquireix Syra Coffee

Syra Coffee té una cafeteria a la ciutat de Girona

Exterior de la botiga Syra Coffe de Girona.

Exterior de la botiga Syra Coffe de Girona. / Syra Coffee

Gisela Macedo

Barcelona / Girona

La cadena barcelonina de cafeteries d’especialitat Syra Coffee ha donat entrada en el seu capital Mérica Foods, de Grupo Lux, braç inversor en alimentació i begudes de l’organització colombiana Ardila Lülle (OAL). Després d’aquesta operació, el conglomerat llatinoamericà es converteix en el principal accionista de la companyia i Pedro Bouza, director de Grup Lux Internacional a Europa i l’Àfrica, n’assumeix la presidència en detriment del seu fundador, Yassir Raïs, que passa a figurar com a conseller delegat de Syra Coffee. El dia 18 el Registre Mercantil anticipava que hi havia hagut novetats rellevants a Syra Coffee. La informació reflectia que s’havia produït l’esmentat canvi en la presidència. Així mateix, la nota incloïa la sortida del consell Pol Soler, de l’inversor José Borrell i de Mahrer Mansour, cofundador de Syra Coffee, entre d’altres, les participacions dels quals hauria adquirit Grup Lux.

Exterior d'una de les botigues Syra Coffee de Barcelona.

Exterior d'una de les botigues Syra Coffee de Barcelona. / EPC

Syra Coffee té una vintena de cafeteries a Barcelona i presència a Girona, Madrid, Sevilla, Màlaga, València, Bilbao i Sant Sebastià, a més d’una gran nau industrial a l’Hospitalet de Llobregat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents