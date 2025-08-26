L'oferta d'habitacions a pisos compartits creix un 28% a Girona
El preu mitjà a la ciutat se situa en els 400 euros al mes
L'oferta d'habitacions a pisos compartits a la ciutat de Girona s'ha incrementat un 28% durant el segon trimestre del 2025 en comparació amb el mateix període l'any passat. L'augment de l'oferta, però, no s'ha traduït també en un important pujada de la demanda. Els interessats per cada habitació només han augmentat un 7% en aquest període, mentre el preu s'ha mantingut pràcticament invariable, amb un cost mitjà de 400 euros al mes, un 2% més que l'any passat, segons un informe publicat per portal immobiliari Idealista.
Al conjunt de l'Estat, l'oferta ha crescut un 24% interanual, mentre que el nombre d'interessats que rep cada anunci s'ha reduït un 2%. Tanmateix, de mitjana, el preu per cada habitació és lleugerament superior al registrat a Girona i se situa en els 420 euros mensuals.
En aquests moments hi ha més oferta d'habitacions disponibles davant de fa un any a 43 capitals de província. Les pujades més grans del volum d'oferta disponible s'han donat a Ciudad Real (88%), Santa Cruz de Tenerife (76%), Ceuta (74%), Palma (71%) i València (70%). Entre els grans mercats, l'oferta ha crescut també a Màlaga (45%), Bilbao (39%), Barcelona (30%), Madrid (19%), Sant Sebastià (15%) i Alacant (6%).
Més de 500 euros al mes
Barcelona és la ciutat amb lloguers d'habitacions més cars de tot l'Estat, ja que arriben als 570 euros mensuals de mitjana. El segueixen Madrid (527 euros), Sant Sebastià (475 euros), Palma (450 euros), Màlaga i Pamplona (425 euros en tots dos casos), segons Idealista.
De fet, la meitat de l'oferta d'habitacions de lloguer de tot Espanya es troba a les ciutats de Madrid (22% del total), Barcelona (14%), València (11%) i Sevilla (3%). La suma de les 40 capitals de província on menys habitacions hi ha només suposa el 13% del total del parc disponible.
