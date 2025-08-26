La recaptació d’Hisenda a Girona creix un 11% i ja supera els 1.200 milions d'euros
La delegació de l’Agència Tributària a les comarques gironines encadena tres anys consecutius assolint rècord d'ingressos
L’Agència Tributària continua fent caixa a les comarques gironines i assolint xifres rècord. En el primer semestre de l’any, l’organisme dependent del Ministeri d’Hisenda ha ingressat a Girona 1.267 milions d’euros pel conjunt d’impostos que gestiona, un 11,5% més que en la primera meitat del 2024, que fins ara era el registre més elevat en el primer semestre.
Com és habitual, l’impost que més ingressos ha recaptat a la província en el primer semestre del 2025 és l’IRPF, amb una recaptació de 608,4 milions d’euros, un 11,5% superior a la del mateix període de l’any anterior.
Segons el darrer informe publicat per l'organisme, l’IVA ha estat el segon tribut amb més recaptació a la província en els primers mesos de l’any, amb 474,1 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 10% en comparació amb el 2024.
Increment generalitzat
L'augment de la recaptació és generalitzat a tots els impostos. El més destacat, pel que fa a l'increment percentual, és l’impost sobre la renda dels no residents, que incrementa la seva recaptació un 46,3% fins als 28,7 milions d’euros.
Per sobre dels dos dígits també creixen els ingressos de l’Agència Tributària amb l'impost de societats a les comarques gironines, que passa de 88,8 milions d'euros en la primera meitat de l'any passat a 97,8 milions, un 10,2% més.
Al conjunt de Catalunya, la recaptació també creix respecte a l'any passat, però ho fa amb menys intensitat que a les comarques gironines, amb un total de 25.218 milions d’euros, un 5,8% més que en la primera meitat del 2024. A nivell estatal, l’Agència Tributària registra uns ingressos de 134.854 milions d’euros fins a finals de juny, fet que suposa un augment del 10%, segons aquestes mateixes fonts.
Xifres rècord
Des que va finalitzar la pandèmia, la delegació de l’Agència Tributària a Girona va de rècord en rècord. El 2022, els contribuents gironins van abonar al fisc fins a 2.533 milions d’euros pels principals impostos de caràcter estatal. Aquesta dada, però, va estar superada pel 2023, que va finalitzar amb una recaptació total de 2.866 milions d’euros, un 13,2% més que el 2022.
El passat 2024, però es van tornar a superar tots els registres. De fet, quan encara quedava un mes per tancar l'exercici la recaptació d’Hisenda a les comarques gironines ja havia arribat als 2.922 milions d’euros. Així, per primer cop es va aconseguir superar la barrera dels 3.000 milions, amb una recaptació de 3.040 milions d’euros. Una xifra, però, que va camí de superar-se enguany i encadenar així quatre anys amb xifres de recaptació rècord.
