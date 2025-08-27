AGRICULTURA
Els cultius busquen altitud per sobreviure al canvi climàtic: al Montseny ja creixen tomàquets
Les empreses agrícoles exploren terrenys més frescos situats més al nord o a més metres sobre el nivell del mar per aconseguir temperatures més moderades
María Jesús Ibáñez
El seu impacte no és tan visible com l’onada d’incendis que ha assolat aquest estiu el nord-oest d’Espanya o la dana que va castigar a la tardor el País Valencià, però la crisi climàtica ja és una realitat silenciosa a les principals regions agràries espanyoles, entre les quals hi ha Andalusia, Castella-la Manxa i Catalunya, que podrien arribar a perdre el 6% del producte interior brut (PIB) agrícola anual a conseqüència dels seus efectes. Això no solament afecta els agricultors; implica tot el medi rural, les exportacions del sector i, al capdavall, la capacitat de tot el país per produir els seus propis aliments.
Una de les alternatives que adopten les empreses agrícoles és buscar territoris més frescos, terrenys situats a més altitud sobre el nivell del mar o també situats més al nord, la qual cosa els garanteix unes temperatures més moderades. L’emprenedor agrari Marc Meya fa el mateix amb els tomàquets, que ja creixen amb èxit a Joanet, al cor del Montseny. Els cellers de la Família Torres, oriünds del Penedès, van ser pioners i van començar a plantar vinyes al Pirineu. I tampoc no es queden enrere més enllà de les nostres fronteres. La firma britànica ValleRuan ha presentat aquest any la primera collita d’oli d’oliva, produït i premsat a Cornualla, a l’extrem sud-oest de l’illa de la Gran Bretanya.
Els gustosos tomàquets d’estiu del Montseny
"Quan vaig dir al pare que seria pagès només em va donar un consell: que no em conformés de ser un agricultor convencional i que mirés cap endavant", explica Marc Meya, un productor de 28 anys que fa gairebé una dècada que cultiva hortalisses en una finca del nucli de Joanet, a Arbúcies (Girona), a 600 metres d’altitud. Allà, en una superfície de set hectàrees, Meya produeix pèsols, mongeta tendra, enciams i, sobretot, tomàquets.
Seguint aquella recomanació del pare, el jove agricultor busca avui produir "aliments amb el millor gust possible". I mirar així de distingir les seves hortalisses de les que es produeixen a altres grans explotacions. Per fer-ho utilitza les últimes tecnologies de cultiu, aplica fertilitzants i nutrients naturals (com ara extractes de remolatxa o d’algues marines) i reaprofita l’aigua de reg, "que arriba directa dels brolladors del Montseny", explica. Hi ha abelles pol·linitzadores per tota la finca i indicacions perquè tot el personal recicli i mantingui la consigna de residu zero.
"I tot plegat ho fem amb cultiu en altura, per descomptat, que en el cas del tomàquet és clau, perquè, baixant tant la temperatura a la nit, la planta pot deixar de fer la fotosíntesi i potencia els sucres que donen el gust del fruit", afegeix. Quan les nits són càlides, com passa a Almeria o fins i tot al Maresme o al Baix Llobregat, aquest procés no es porta a terme.
Els tomàquets són, ara mateix, el producte estrella d’Agrícola Meya. Als hivernacles que té instal·lats a Joanet s’hi cultiven una desena de varietats diferents d’aquest producte, que ven en exclusiva a la cadena de supermercats Ametller Origen. La plantació, explica l’empresari, té lloc al maig, "de manera que el cicle aquí és just l’invers del d’Almeria", la zona productora de tomàquet d’Europa més extensa. Això implica que els fruits d’aquesta explotació (amb el Turó de l’Home a quatre passes i envoltada de boscos) surten al mercat en ple estiu, sense la competència andalusa, que es produeixen durant el període hivernal.
Encara més altura
"Fins ara resultava realment difícil trobar bons tomàquets a l’estiu a Catalunya, on el 70% del cultiu d’aquest producte ha desaparegut els últims anys", explica Joan Simó, director general de R+D del grup Ametller Origen, també ha fet assajos per mirar d’aconseguir tomàquets a la comarca de la Cerdanya i a la província de Sòria. "El problema més greu el tenen els cultius que no es poden moure, com l’arbratge, però els productes d’horta poden anar escalant altura", assenyala Simó.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- La Generalitat impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats