Els treballadors de Nora demanen a l’administració que desbloquegi el conflicte amb l'empresa
La plantilla acusa la companyia de no voler negociar, però la direcció ho desmenteix
La plantilla de l'empresa de Servei Mediambientals de la Selva Nora SA, ha tornat a denunciar la situació de "precarietat" que viuen els treballadors i que provoca "malestar generalitzat". En una roda de premsa el secretari d'organització i recursos de CCOO a Girona, Pere Ortega, ha denunciat que "l’empresa continua negant-se a negociar amb els treballadors" i han reclamat la intervenció de l'administració pública per desbloquejar la situació.
Segons han denunciat davant els mitjans, la companyia -de gestió privada però de capital públic, ja que l'empresa de neteja i recollida de residus és del Consell Comarcal de la Selva- continua sense cobrir les necessitats de personal i manté la "manca de mitjans per poder desenvolupar els treballs de forma adequada i sense riscos per als treballadors".
Des de l'empresa, en canvi, asseguren que no s'han negat a negociar amb els treballadors. "És totalment fals. A més, l'empresa té oberta la negociació dels convenis col·lectius dels quatre centres de treball i fem les reunions periòdiques que corresponen per tractar els temes que facin falta", afirma el conseller delegat de Nora, Eduard Colomer, en declaracions a aquest diari.
Tanmateix, la secretaria general de la federació d'Hàbitat de CCOO a Catalunya, Isabel Gutiérrez, ha denunciat que els treballadors tenen el conveni col·lectiu "caducat". En concret, la plantilla de Blanes des del 2019 i els del Consell Comarcal des del 2023, segons Gutiérrez. "Això suposa una pèrdua de poder adquisitiu i en els drets laborals dels treballadors", ha recalcat.
Riscos laborals
En roda de premsa, els representants sindicals també han denunciat que la companyia no "compleix la llei de prevenció de riscos laborals". Asseguren que l’accés a les instal·lacions, el pàrquing i els vestidors "presenten condicions indignes que afecten la salut, seguretat i dignitat dels treballadors".
A més, afirmen que a la plantilla hi ha un absentisme del voltant d'un 23% que causa sobrecàrrega de treball. "Les poques contractacions que es fan són de càrrecs directius que no prenen decisions ni resolen problemes, en comptes de personal especialista obrer per a solucionar les deficiències", exposen.
Des de la direcció de la firma, asseguren que "sempre intentem complir la llei de prevenció de riscos laboral". "Si puntualment no s'ha complert pot ser per entregar un equip de protecció individual tard, no estem parlant de posar en risc la vida i la salut de les persones", assegura Colomer.
El conseller delegat de Nora també assegura que intenten cobrir totes les baixes. "Hem modificat les nostres pròpies normes reguladores per ser molt més àgils a l'hora de la contractació. Tenim un sistema que serveix per mantenir un procés de selecció constant", relata.
Investigació d'Antifrau
Els treballadors també s'han mostrat preocupats per la investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que ha detectat irregularitats en els procediments de selecció, nomenaments i retribucions de diversos directius de l’empresa pública. "Volem una investigació real", ha reclamat Isabel Gutiérrez, que també s'ha preguntat com pot afectar això a l'empresa i els treballadors.
El conseller delegat de Nora considera que aquestes possibles irregularitats són "una discussió jurídica amb possibles interpretacions". "Estem a l'espera que les autoritats corresponents resolguin el que considerin sobre totes aquestes qüestions que s'han posat damunt la taula", ha afegit. Colomer també ha assegurat que "si cal, farem el 200% perquè el servei no es vegi afectat".
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La Generalitat impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona a partir de dimecres a la tarda