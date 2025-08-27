La firma d'hipoteques a Girona es dispara un 79% i registra el millor juny dels últims 15 anys
Les comarques gironines sumen més de 4.000 préstecs en la primera meitat de l'any
La firma d'hipoteques sobre habitatges a les comarques gironines es va disparar un 79,7% al juny respecte a l'any passat, registrant fins a 872 préstecs hipotecaris. Aquesta és la millor xifra registrada a les comarques gironines en el sisè mes de l'any dels últims 15 anys. Per trobar una millor dada cal remuntar-se al 2010, quan a Girona es van signar 1.285 hipoteques al juny, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Pel que fa al capital prestat durant el juny, va pujar fins als 137,6 milions d'euros, un 104,5% anual més, és a dir, més del doble. Així, d'acord amb les darreres dades de l'INE, el préstec mitjà va situar-se en els 157.837 euros.
Si ens fixem en les dades de tota la primera meitat de l'any, el mercat suma fins a 4.325 préstecs hipotecaris sobre habitatges, una xifra que és fins a un 29,3% més elevada que la registrada en els primers sis mesos del 2024, quan es van signar 3.344 hipoteques.
Més de 40.000 préstecs
A Catalunya, el nombre d'hipoteques sobre habitatges es va disparar un 32,2% al juny respecte de l'any passat, fins a les 7.154 signatures. Tal com passa a Girona, també es tracta de la millor xifra en aquest mes des del 2010, és a dir, dels últims quinze anys, aleshores se'n van registrar 8.390, segons recull l'agència ACN.
En l'acumulat en el primer semestre, el total s'enfila fins als 42.135 préstecs, un 23,8% més que el 2024. Pel que fa al capital prestat durant el juny, va pujar fins als 1.303,5 milions d'euros, un 45% anual més; de manera que el préstec mitjà va situar-se en els 182.212 euros. A l'Estat, la signatura d'hipoteques també va enfilar-se al juny respecte de l'any anterior, fins a les 41.834, un 31,7% més.
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- La Generalitat impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona a partir de dimecres a la tarda