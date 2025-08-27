UP denuncia que s'assenyali els pagesos per com es gestiona la feina dels temporers
Destaca que la immensa majoria del sector compleix amb la normativa vigent
Efe
Unió de Pagesos (UP) ha denunciat a Figueres que en època de collita hi ha un assenyalament cap als agricultors per la gestió dels temporers i ha demanat respecte a la feina agrícola i ramadera. El responsable nacional de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, Narcís Poch, i el coordinador comarcal de l'Alt Empordà d'Unió de Pagesos, Xavier Frigola, han insistit en la defensa de la dignitat dels treballadors i la seva seguretat laboral.
Tots dos han assegurat que la immensa majoria de la pagesia compleix amb la normativa vigent i té en compte les circumstàncies meteorològiques en els horaris de treball al camp, facilitant descansos per als treballadors en les hores de més calor. UP defensa que si es detecta mala praxi s'ha de denunciar, però també recorda que fa unes setmanes va reclamar un sistema d'inspeccions administratives proporcionat i adaptat a la realitat del sector agrari.
Inspeccions nombroses i poques sancions
Segons el sindicat agrari, les inspeccions als agricultors són nombroses, sobretot en campanyes agràries, i comporten molt poques sancions. Unió de Pagesos també reivindica el sistema de contractació de temporers que gestiona des de fa molts anys a través de la Fundació Pagesos Solidaris, que es basa en un acompanyament professional i personal per als treballadors.
I reitera la situació en què es troba la pagesia davant tots els reptes dels últims anys, tant en l'àmbit climatològic com en el de la reglamentació del sector des de la Unió Europea, amb canvis constants que afecten de manera important a la seva feina, pels quals considera necessari un reconeixement urgent de la singularitat del sector agrari.
