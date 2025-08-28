Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cimalsa posa a lloguer una nau industrial i una zona d'aparcament a Vilobí d'Onyar

La instal·lació industrial forma part de la Central Integrada de Mercaderies (CIM) la Selva

La Central Integrada de Mercaderies (CIM) la Selva.

La Central Integrada de Mercaderies (CIM) la Selva. / Generalitat

Vilobí d’Onyar

L’empresa pública de logística i mobilitat Cimalsa ha posat a lloguer una instal·lació industrial a la Central Integrada de Mercaderies (CIM) la Selva, a Vilobí d'Onyar. Es tracta de 409,20 metres quadrats, distribuïts en una nau industrial de 346,8 m2 i una zona d’oficines de 62,4 m2. També disposa d’una zona d’aparcament de 1.746 m2 amb 54 places de turisme.

Segons ha informat el Govern en un comunicat, el procediment de recepció d’ofertes està obert fins el dia 30 de setembre, a les 13 h. El plec de condicions i tots els annexos es poden consultar al lloc web de Cimalsa.

"La CIM la Selva està situada en un punt estratègic de la xarxa viària, on es creuen el corredor mediterrani amb l’eix transversal, al costat de l’Aeroport de Girona", remarquen des de la Generalitat. En total ocupa un recinte tancat de 22 hectàrees.

