L'Hotel Maria del Mar de Lloret rep el certificat "Autism Friendly"
L'establiment treballa per fer més accessibles els espais per a persones autistes
L'Hotel Maria del Mar de Lloret de Mar ha rebut el certificat "Autism Friendly" de l'organització Autism Friendly Club, una entitat que treballa amb l'objectiu de fer més accessibles els espais per a persones autistes.
La implementació del programa va començar aquest mes de juliol, amb sessions formatives adreçades a l'equip de l'hotel. En les pròximes setmanes, es culminarà l'adaptació dels espais comuns mitjançant suports visuals i altres recursos que volen millorar l'experiència de les persones autistes i les seves famílies durant la seva estada, segons informen des de l'establiment.
Tot i que no hi ha un cens oficial, s'estima que a Espanya viuen més de 650.000 persones amb autisme. L'OMS apunta que 1 de cada 100 nens al món és a l'espectre autista, encara que estudis recents eleven aquesta xifra. Segons expliquen des de l'establiment Actualment menys de l'1% dels espais turístics a Espanya estan adaptats per a persones autistes.
"És fonamental que el sector turístic entengui que l'accessibilitat no és només una qüestió de responsabilitat social, sinó una veritable oportunitat per ampliar el seu mercat", assenyala Alberto Gutiérrez, president d'Autism Friendly Club Global. "La inclusió genera valor, fidelitza i contribueix a una experiència més humana i respectuosa per a tots", conclou.
