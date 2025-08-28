Reconeixen quatre gironines per la seva trajectòria en el sector tecnològic
Formen part d'una llista amb 55 dones referents en l’àmbit TIC a Catalunya
Les gironines Karina Gibert (Figueres), Anna Navarro (Olot), Núria Albó (Arbúcies) i Raquel Pont (Sant Joan les Fonts) són algunes de les dones reconegudes a la Llista LaIA 2025, que distingeix 55 dones referents en l’àmbit TIC a Catalunya i que ha estat presentada dins de la iniciativa DONADIGITAL.
Karina Gibert, degana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya i reconeguda per Forbes com una de les dones més influents del país, ha dedicat més de tres dècades a l’enginyeria informàtica i a la intel·ligència artificial amb un fort compromís social.
Per la seva banda, Anna Navarro compta amb més de tres dècades d’experiència en le sector. Ha dirigit la globalització de gegants com Cisco, NetApp i Procore, tot cofundant iniciatives com Women inL Localization i Universalization AI.
Núria Albó, AI Consultant en Data Anàlisi a INECO, col·labora en projectes d’intel·ligència artificial del Ministeri de Transformació Digital. Tot i haver estudiat sistemes informàtics, va passar 14 anys gestionant el negoci familiar d’hostaleria, fins que va decidir reinventar-se professionalment. Finalment, Raquel Pont és directora general NTT DATA BCN i especialista en lideratge de grans projectes de transformació tecnològica.
Bretxa de gènere
DONADIGITAL és una plataforma de comunicació que té com a objectiu fer front a la bretxa de gènere al sector tecnològic a Catalunya. La iniciativa pretén actuar en tres àmbits: inspirar adolescents, connectar estudiants de carreres TIC i visibilitzar dones professionals consolidades.
La llista inclou 31 dones referents del sector TIC i 24 estudiants de carreres tecnològiques en universitats públiques catalanes. Segons informen en un comunicat, DONADIGITAL ja treballa en l'edició de la Llista LaIA 2026, prevista pel mes de desembre de 2026.
"És el gran altaveu que connecta, amplifica i dona visibilitat a tota l'actualitat que generen les diferents comunitats de dones en tecnologia", afirma Tomàs Cascante, cofundador de TERTÚLIA DIGITAL i DONADIGITAL. El projecte compta amb la doctora en enginyeria informàtica Núria Castell, exdegana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC, presidenta del comité d'honor dels Premis Dona TIC de la Generalitat de Catalunya i professora universitària de la UPC amb una llarga trajectòria dedicada a reduir la bretxa de gènere a l’enginyeria informàtica, segons informen en un comunicat.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació
- Va matar Francisco de Pablo a cops per 300 euros i va enterrar el seu cadàver en una fossa
- Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera