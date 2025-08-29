Els càmpings gironins reben 321.000 turistes al juliol
Les pernoctacions registren xifres rècord amb gairebé 2,4 milions
Després d'arrencar l'estiu assolint xifres rècord, els càmpings gironins no aconsegueixen mantenir la tendència a l'alça al juliol. En total, els establiments de les comarques gironines van rebre fins a 321.677 turistes durant el setè mes de l'any, un 6,6% menys que en el mateix mes del 2024, segons les dades provisionals de l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics extrahotelers de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
De fet, si repassem tota la sèrie històrica, que es remunta fins a l'any 2005, la xifra de turistes registrada el darrer mes de juliol no és només més baixa que l'any passat, és el cinquè registre més elevat des que hi ha dades en aquest mes. Va ser el 2023 quan es va assolir el rècord de turistes al juliol als càmpings de la demarcació, amb 359.291 visitants.
Tot i això, els establiments de les comarques gironines sí que registren dades rècord pel que fa a les pernoctacions. En total, van sumar 2.393.506 pernoctacions al juliol, un 3,3% més que fa un any, segons les dades de l'INE.
De fet, per zones turístiques, la Costa Brava va ser el destí preferit per als usuaris dels càmpings a Catalunya, amb més de 2,3 milions de pernoctacions i l’INE destaca especialment punts com Torroella de Montgrí.
Dades estables
Al conjunt de Catalunya, el nombre d’usuaris en allotjaments turístics extrahotelers (apartaments turístics i rurals, càmpings i albergs) al juliol van gairebé replicar els registres respecte a fa un any, amb 991.640 viatgers. Es tracta d’un 0,3% menys en comparació amb el mateix mes del 2024 i pràcticament el 55% del total van ser estrangers (536.450). L’estada mitjana global va ser de 5,92 dies, per sobre dels 5,88 del juliol del 2024. Pel que fa a les pernoctacions, van créixer un 0,4% interanual, fins a 5.869.944, apropant-se al rècord assolit en un setè mes de l’any de la sèrie històrica (amb dades des de 1999), que es va arribar el 2022 amb 6.020.994.
Els apartaments turístics i el turisme rural van ser els únics allotjaments que van incrementar el nombre de clients al juliol, un 8,6% (179.949 ) i 12% (55.011), respectivament. Curiosament, ambdós van registrar el millor juliol des de 2022, l’any que van assolir el màxim històric mensual. Les pernoctacions en pisos turístics, en canvi, es van reduir un 5% interanual (952.484) i la duració mitjana es va rebaixar quasi un dia, passant de 6,05 a 5,29, segons l'agència ACN.
Per contra, les pernoctacions en allotjaments de turisme rural en aquest setè mes de l’any van elevar-se un 9% respecte al mateix període de l’any passat, fins a 187.820. L’estada mitjana es va escurçar lleument de 3,51 a 3,41 dies.
Quant als càmpings, el nombre d’usuaris va patir una davallada de forma lleu, un 0,6%, fins a 725.361. Tot i això, aquest allotjament s’està consolidant després de la pandèmia, ja que fins a la Covid-19 (abans del 2021), els viatgers no van situar-se mai per sobre dels 700.000. Contràriament al període després del coronavirus (a partir del 2022), quan sempre l’han arrabassat, sent aquest juliol el registre mensual més baix (el 2023 va tocar sostre amb 750.134). En canvi, les pernoctacions van repuntar un 2,3% interanual (4.629.256) i l’estada mitjana va pràcticament mantenir-se respecte a fa un any, de 6,2 dies a 6,38, segons ACN.
Els viatgers que van optar per l’alberg es van desplomar un 37% al juliol (31.319), el pitjor setè mes de l’any de la història (amb dades des de 2014), sense tenir en compte els dos anys de restriccions pel coronavirus (2020 i 2021). Les pernoctacions també van caure un 32,2%, fins a 100.384. En canvi, l’estada mitjana va enfilar-se fins a 3,21 dies, quan un any enrere era de 2,96.
Al conjunt de l’estat espanyol, les pernotacions en allotjaments turístics extrahotelers van superar els 22,3 milions al juliol, cosa que va suposar un augment del 3,8% respecte al mateix període del 2024. L’estada mitjana per viatger va ser de 4,6 dies.
