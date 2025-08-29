Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona és l'única província catalana on no cau el consum elèctric en els últims cinc anys

Les comarques gironines sumen més de 597.000 punts de subministrament elèctric

Una persona obre el llum de casa, en una imatge d'arxiu.

Una persona obre el llum de casa, en una imatge d'arxiu. / ACN

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

Girona és l’única província catalana que ha mantingut el consum elèctric en positiu entre 2019 i 2024, amb un creixement del 0,32%, segons un informe elaborat per Papernest a partir de dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

En termes absoluts, el consum a la demarcació ha passat de 4.608.338 MWh a 4.623.278 MWh en cinc anys. Una variació modesta, però significativa si es compara amb la resta de Catalunya, on la demanda ha caigut un 4,94%, i amb el conjunt d’Espanya, amb un descens del 5,61%.

"Aquest comportament diferencial es pot explicar, en part, per la combinació de creixement demogràfic i dinamisme turístic a la província, que sosté la demanda elèctrica tot i les polítiques d’estalvi i la transició energètica que han impactat més fortament en altres territoris catalans", exposen els autors de l'informe.

Més de 597.000 punts de subministrament

El creixement del consum ha anat acompanyat d’un augment dels punts de subministrament elèctric. Girona ha passat de 580.414 punts el 2019 a 597.039 el 2024, un 2,86% més en cinc anys. D’aquesta manera, la província concentra gairebé el 13% del total català i l’1,96% del conjunt espanyol, superant la mitjana estatal de punts de subministrament (586.350).

Tanmateix, el creixement a Girona és lleugerament inferior al registrat a la mitjana catalana (+3,04%) i a l’espanyola (+3,41%). Els factors que expliquen aquest augment són l’expansió del parc residencial, la progressiva electrificació de llars i empreses, i l’augment de necessitats vinculades a la mobilitat elèctrica i a les noves tecnologies, segons explica la tecnològica Papernest.

Notícies relacionades i més

Amb aquests indicadors, Girona es manté com la tercera província catalana en volum de consum elèctric, per darrere de Barcelona i Tarragona. En total, la demarcació concentra ja l’11,5% del consum elèctric català i el 2% del consum a nivell estatal.

TEMES

Tracking Pixel Contents