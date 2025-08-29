Girona és l'única província catalana on no cau el consum elèctric en els últims cinc anys
Les comarques gironines sumen més de 597.000 punts de subministrament elèctric
Girona és l’única província catalana que ha mantingut el consum elèctric en positiu entre 2019 i 2024, amb un creixement del 0,32%, segons un informe elaborat per Papernest a partir de dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
En termes absoluts, el consum a la demarcació ha passat de 4.608.338 MWh a 4.623.278 MWh en cinc anys. Una variació modesta, però significativa si es compara amb la resta de Catalunya, on la demanda ha caigut un 4,94%, i amb el conjunt d’Espanya, amb un descens del 5,61%.
"Aquest comportament diferencial es pot explicar, en part, per la combinació de creixement demogràfic i dinamisme turístic a la província, que sosté la demanda elèctrica tot i les polítiques d’estalvi i la transició energètica que han impactat més fortament en altres territoris catalans", exposen els autors de l'informe.
Més de 597.000 punts de subministrament
El creixement del consum ha anat acompanyat d’un augment dels punts de subministrament elèctric. Girona ha passat de 580.414 punts el 2019 a 597.039 el 2024, un 2,86% més en cinc anys. D’aquesta manera, la província concentra gairebé el 13% del total català i l’1,96% del conjunt espanyol, superant la mitjana estatal de punts de subministrament (586.350).
Tanmateix, el creixement a Girona és lleugerament inferior al registrat a la mitjana catalana (+3,04%) i a l’espanyola (+3,41%). Els factors que expliquen aquest augment són l’expansió del parc residencial, la progressiva electrificació de llars i empreses, i l’augment de necessitats vinculades a la mobilitat elèctrica i a les noves tecnologies, segons explica la tecnològica Papernest.
Amb aquests indicadors, Girona es manté com la tercera província catalana en volum de consum elèctric, per darrere de Barcelona i Tarragona. En total, la demarcació concentra ja l’11,5% del consum elèctric català i el 2% del consum a nivell estatal.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Yangel Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera