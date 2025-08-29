Sis de cada deu pensionistes gironines cobren per sota del salari mínim
La prestació mitjana per jubilació a les comarques gironines és de 1.396 euros mensuals
Sis de cada deu dones pensionistes de les comarques gironines cobren per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat actualment en 1.184 euros mensuals en 14 pagues. En xifres absolutes, són 44.087 dones de les 75.976 pensionistes que hi ha a la província, el que suposa un 58% del total. Entre els homes, la proporció és menor: 28.402 pensionistes perceben prestacions inferiors a l’SMI, un 39,3% del conjunt.
En total, 72.489 pensionistes gironins cobren pensions per sota del salari mínim, és a dir, gairebé la meitat del col·lectiu (48,9%). Això significa que un de cada dos pensionistes de la província no arriba a l’equivalent d’un sou mínim.
No tots són jubilats
Cal tenir en compte, però, que no tots els pensionistes són jubilats. El col·lectiu també inclou persones que cobren prestacions per incapacitat permanent, viudetat o orfandat. En el cas dels jubilats, amb un total de 115.775 persones que reben aquesta prestació a Girona, la paga mitjana se situa en 1.396 euros mensuals. De fet, a les comarques gironines, en total, hi ha més de 170.000 pensionistes i la prestació mitjana general també està per sobre de l'SMI, amb 1.236 euros.
Entre els diferents col·lectius només n'hi ha tres que la seva pensió mitjana estigui per sota del salari mínim. Les prestacions per viudetat les reben 36.154 persones a la província, amb una prestació mitjana de 841 euros. La d'orfandat la cobren 4.746 persones, amb una pensió mitjana de 442 euros; mentre que en el cas de les pensions en favor de familiars només la perceben 57 gironins, que de mitjana reben 843 euros.
Pel que fa les pensions per sota de l'SMI que perceben un important percentatge de dones, el secretari general d'UGT a les comarques gironines, Maxi Rica, ho atribueix, en el cas de les jubilades, a les dificultats que moltes d'elles tenen durant la seva vida laboral. "La bretxa de gènere no només existeix amb els salaris i, per tant, tenen les pitjors cotitzacions, sinó que continuen amb la sobrecàrrega, ja que el principi de la corresponsabilitat no està ben definit o no està ben integrat", exposa. "La cura de la família és un rol que assumeix la dona i això el genera contractes parcials, pitjors cotitzacions i buits en la seva cotització perquè es dediquen, durant parts importants de la seva vida laboral, a cuidar la família", afegeix.
A més, Rica explica que a Girona "tenim un model productiu on la principal activitat és el sector serveis i el turisme, amb una important precarietat laboral, salaris baixos, per tant, cotitzacions baixes. És un problema estructural de l'economia gironina".
Més de 3.200 euros
A Girona hi ha també un grup reduït de pensionistes que perceben quantitats molt per sobre de la mitjana, fins al punt de gairebé triplicar el salari mínim. Segons les dades més recents de la Seguretat Social, 2.224 persones de la província cobren la pensió màxima o superior, és a dir, un mínim de 3.267 euros mensuals.
Aquest col·lectiu està integrat majoritàriament per antics funcionaris, directius i càrrecs intermedis d’empreses que han acumulat llargues trajectòries laborals. Per assolir aquests nivells, cal haver cotitzat durant 25 anys seguits per la base màxima, una situació reservada a una minoria de treballadors.
Tot i l’impacte de la xifra, els pensionistes amb prestacions superiors als 3.200 euros representen només una petita fracció del total. A Girona són l'1,5% dels perceptors, per sota del 2% de la mitjana estatal.
