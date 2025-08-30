Transport
Els carburants marquen els mínims de l’estiu en l’operació tornada
Pablo Gallén
El preu dels carburants ha prolongat en l’última setmana la tendència baixista que ha caracteritzat pràcticament tot l’agost i ha arribat a nous mínims de l’estiu, a les portes de l’operació tornada. Segons el Butlletí Petroler de la Unió Europea, el litre de dièsel s’ha abaratit per quarta setmana consecutiva fins als 1,407 euros, el nivell més baix des de mitjans de juny. La gasolina també encadena cinc setmanes a la baixa i se situa en 1,477 euros, xifres equivalents a les de fa dos mesos.
En el balanç mensual, el gasoil acumula un descens del 2% a l’agost, mentre que la gasolina s’ha abaratit un 1%. Aquests preus es produeixen el mes amb més volum de desplaçaments de l’estiu: la Direcció General de Trànsit (DGT) havia previst 52,9 milions de viatges només aquest agost.
Des de l’inici del 2025, la gasolina registra una caiguda del 3,2% respecte al tancament del 2024, mentre el dièsel acumula un retrocés del 2,5%.
Fins a 4,9 euros més barat
Amb les tarifes actuals, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de dièsel costa 77,38 euros, uns 1,7 euros menys que fa un any. En el cas de la gasolina, omplir-lo ascendeix a 81,23 euros, cosa que suposa un estalvi de gairebé 4,9 euros respecte a l’agost del 2024.
El dièsel manté un preu per sota del que tenia abans de l’esclat de la guerra d’Ucraïna –quan es pagava a 1,479 euros el litre–, igual que la gasolina, que llavors se situava en 1,591 euros el litre. Els dos combustibles continuen més molt lluny dels màxims registrats l’estiu del 2022, quan el litre de gasolina va arribar a costar 2,141 euros i el de gasoil, 2,1 euros.
El dièsel ja suma 130 setmanes consecutives més barat que la gasolina, i recupera així la situació habitual anterior a la invasió russa, que va alterar el mercat i va fer que el gasoil fos més car durant diversos mesos entre el 2022 i el 2023.
