Obrador, cuina i càtering: Arriben les peixateries del futur
Cada vegada serà més habitual emportar-se de la botiga el peix cuinat i a punt per menjar
María Jesús Ibáñez
"Les peixateries que vindran no tindran res a veure amb les que coneixem". Així titulava el peixater Carlos de Buen la carta al director que el 30 de juliol es va publicar a El Periódico de Catalunya. De Buen, que ja està jubilat, analitza amb ull clínic un sector que coneix de primera mà i al qual augura un futur optimista, tot i que ara sembla tenir-ho tot en contra. "Anem cap a un model de peixateries més compartimentat", explica en conversa amb aquest diari. "Hi haurà un taulell amb peix i marisc salvatge i un altre per al de cultiu, amb una sala d’envasat al buit i sala de cocció per a l’entrega final del gènere que compra el client", vaticina aquest professional, que va començar treballant en el popular mercat de la Boqueria, en plena Rambla barcelonina, i va arribar a regentant tres peixateries-marisqueries a la capital catalana.
Amb l’aprovació, el desembre del 2022, del decret que regula la comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall, "es va obrir un ventall de possibilitats perquè el sector comencés a diversificar", destaca María Luisa Álvarez, directora general de la Federació d’Associacions d’Empresaris Detallistes de Peix (Fedepesca). Les peixateries del futur seran, continua assenyalant Álvarez, "gastronòmiques, un aparador de la riquesa i varietat de la pesca espanyola, amb obradors en els quals es podran preparar no només els tradicionals seitons en vinagre, sinó també cebiches i sushi, per exemple".
Però també, i és una de les principals novetats de la nova normativa, "serà possible oferir plats de la denominada cinquena gamma, és a dir, receptes ja cuinades que només s’hauran d’escalfar a l’arribar a casa, com per exemple un lluç en salsa verda o una orada al forn amb patates", continua Álvarez, que anima els seus associats a invertir en els seus establiments i apostar per anar més enllà del taulell tradicional. El decret de 2022 també permet "que les peixateries puguin servir càterings a domicili per a grups de fins a 40 persones, bé sigui amb un carro d’ostres o amb altres tipus de marisc".
"En els últims temps, el perfil dels clients és cada vegada més divers, i les seves necessitats també ho són, per això, algunes seccions, com la de peixateria, estan experimentant canvis profunds", reflexiona un portaveu de la cadena de supermercats Bonpreu, que va introduir fa uns anys un servei de forn de cocció en molts dels seus establiments. "El mecanisme és senzill: el client selecciona del taulell el peix que es vol emportar i els nostres professionals el cuinen en pocs minuts al forn, que és exclusiu per a coccions de peix i marisc i que no triga més de vuit minuts a tenir-lo preparat", assenyala.
Envasat al buit
Però sens dubte, el que millor està funcionant a les peixateries de la cadena és el servei de safates de peix ja preparat, explica el mateix portaveu. "La gent no trigarà a adonar-se que la qualitat del peix que se serveix ja filetejat i envasat al buit és el mateix que el de les peces que es troben al taulell", afirma. De fet, segons recorda, "és el mateix que es va començar a fer fa anys amb l’embotit o els formatges, que es tallaven a l’establiment; després, fa menys anys, es va fer també amb les carns".
Un dels avantatges d’aquest sistema, afegeix el portaveu de Bonpreu, "és que, al trobar-se amb les supremes o les rodanxes ja netes, els consumidors tenen la sensació de pagar preus més raonables, ja que no han de pagar per totes les parts del peix que es descarten... A més, s’eviten les cues d’espera, i això és una cosa que cada cop es valora més".
Per descomptat, una altra de les tendències a l’alça en el sector de la peixateria és la venda fora de l’establiment, ja sigui a través de canals de WhatsApp o de xarxes socials com Instagram, amb les quals els peixaters es comuniquen de tu a tu amb la seva clientela.
