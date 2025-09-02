Augmenta més d'un 20% l'arrodoniment solidari en supermercats i locals gironins
L'increment de la població a l'estiu fa que els establiments de la Costa Brava superin els registres respecte als mesos d'abril i maig
L'arrodoniment solidari en supermercats i locals gironins ha augmentat més d'un 20% respecte als mesos d'abril i maig. A l'estiu les ciutats costaneres catalanes incrementen la seva població per l'arribada de turistes i, amb això, les despeses que es produeixen en els comerços locals. Aquesta major activitat i vendes ha determinat, segons l'startup catalana Worldcoo, que a la província de Girona, sobretot gràcies a la Costa Brava, s'hagi augmentat les petites donacions de cèntims en supermercats i establiments locals destinats a entitats solidàries un 21,71% en donacions. Fet que ha determinat un creixement total en la recaptació d'un 21,37%.
El percentatge que suposa a tota Catalunya
A la Costa Daurada, aquest fet també s'ha notat, però amb menor quantitat un 10,12% més en donacions i 11,05% en recaptació, provocant que entre la Costa Brava i la Costa Daurada de mitjana l'increment hagi estat del 17,17%. La recaptació d'aquestes microdonacions i petits arrodoniments solidaris van destinats a projectes de diferents entitats socials país.
