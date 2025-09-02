Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Catalunya tanca l'agost amb un repunt de l'atur del 2,5% i una pèrdua de 63.562 llocs de feina

El mercat laboral empitjora respecte del juliol, però hi ha menys desocupats i més gent treballant que fa un any

Un guia turístic durant una explicació a visitants internacionals a Barcelona.

Un guia turístic durant una explicació a visitants internacionals a Barcelona. / Jordi Borràs (ACN)

Maria Asmarat / Guifré Jordan i Pau Cortina (gràfics) (ACN)

Barcelona

Catalunya va tancar l'agost amb un repunt de l'atur del 2,5%, de manera que el total de persones sense feina va ascendir fins a les 327.365. Es tracta de 7.942 aturats més que al juliol i és on més augmenta el nombre de desocupats de l'Estat en termes absoluts, segons les dades del Ministeri de Treball. Pel que fa a l'afiliació, el mes va tancar amb 63.562 llocs de feina menys, un descens de l'1,62%, i es va posar fi a set mesos seguits d'increments que s'encadenaven des de principis d'any. En total, a l'agost hi havia a Catalunya 3.848.783 persones donades d'alta a la Seguretat Social. Tot i que el mercat laboral empitjora els registres respecte del juliol, hi ha menys desocupats i més gent treballant que l'agost de l'any passat.

Respecte de l'agost del 2024, l'atur ha baixat en 8.625 persones (-2,57%). De fet, la xifra de desocupats és la més baixa per aquest mes des del 2007. En afiliació, hi ha 77.060 persones més treballant que un any enrere (+2,04%).

El comportament del mercat laboral observat aquest agost és similar al d'anys anteriors i segueix la línia del conjunt de l'Estat, on l'atur va augmentar un 0,91% respecte del mes anterior (+21.905 persones) i l'ocupació ha caigut un 0,91% (-199.300 persones). Malgrat el lleuger retrocés, l'afiliació es manté en nivells màxims, amb 21,6 milions d'afiliats.

Els serveis expliquen l'augment de l'atur

Per sectors econòmics a Catalunya, del total de 327.365 aturats, pràcticament tres quartes parts van ser en els serveis. De fet, aquesta és la branca on més van incrementar els desocupats respecte del juliol (+7.097), fet que s'atribueix a la fi de contractes vinculats a la temporada turística.

A la indústria hi va haver 645 persones més sense feina que al mes passat, de manera que el total va ascendir fins als 33.429 desocupats. En la construcció l'augment va ser de 424 persones (fins a un total de 23.268 persones) i, en canvi, en l'agricultura es va registrar un retorcés de 40 persones, fins a 4.579 desocupats.

Per gènere, del total de 327.465 aturats de l'agost a Catalunya, fins a 191.427 van ser dones i 135.938 van ser homes.

Un cambrer pren nota a una clienta en un restaurant d'Olot.

Un cambrer pren nota a una clienta en un restaurant d'Olot. / ACN

Barcelona, on més pugen els desocupats de l'Estat

Per demarcacions, ressalta que Barcelona és també, en termes absoluts, on més van pujar els desocupats de tot l'Estat. L'agost va tancar amb 5.970 aturats més respecte del juliol, un 2,5% més, fins a les 245.775 persones sense feina. A Girona va augmentar en 733 persones (+2,68%), fins a un total de 28.080 desocupats; a Lleida en 412 persones (+2,68%), fins als 15.770; i a Tarragona en 827 persones (+2,24%), fins a 37.740. Per tant, l'atur va pujar arreu.

En perspectiva comparada, en termes percentuals Catalunya va ser la segona comunitat autònoma amb una pujada més forta dels aturats. El 2,5% registrat només el va superar el País Basc (+3,98%).

Pel que fa a l'afiliació, els descensos també van ser generalitzats a les quatre demarcacions catalanes. A Barcelona es van perdre 54.009 llocs de feina (-1,85%), fins als 2,8 milions d'afiliats; a Girona -4.125 (-1,03%), fins als 396.957 treballadors; a Lleida -753 (-0,34%), fins als 221.753 empleats; i a Tarragona -4.675 (-1,26%), fins als 365.333 treballadors.

Cauen els contractes

En el vuitè mes de l'any es van formalitzar un total de 160.044 contractes a Catalunya, un 40% menys que al juliol (-108.477). Tot i això, de nou, es tracta de xifres més elevades que l'agost de fa un any. En concret, la millora va ser de 249 contractes (+0,16%). Del total, 97.288 van ser temporals i 62.756 indefinits.

Pel que fa tan sols als indefinits, van baixar un 44% respecte del mes anterior (-49.632) i un 3,75% respecte fa un any (-2.447).

