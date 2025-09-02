El CEO de Nestlé, destituït per una relació sentimental amb una treballadora
El consell d’administració considera que Laurent Freixe va vulnerar el codi ètic
Sabina Feijóo Macedo
Nestlé va fer ahir un gir inesperat en la seva cúpula directiva. El consell d’administració de la multinacional suïssa va destituir amb efecte immediat Laurent Freixe, fins ara conseller delegat, després de confirmar-se que va mantenir en secret una relació sentimental amb una subordinada directa. La investigació interna, supervisada pel president Paul Bulcke i el conseller independent Pablo Isla amb el suport d’assessors legals externs, va concloure que aquesta conducta vulnerava de manera clara les normes ètiques de la companyia.
Bulcke va agrair els anys de servei de Freixe, tot i que va remarcar que la decisió era "necessària" per protegir els valors i la governança de la firma. I per evitar una crisi de confiança i mantenir l’estabilitat en la gestió, Nestlé ha designat com a nou director general Philipp Navratil, un veterà de la casa amb més de dues dècades de trajectòria.
Format en Finances a la Universitat de St. Gallen (Suïssa), Navratil va entrar a la companyia el 2001 com a auditor internacional. La seva carrera ha sigut internacional: primer a Amèrica Central –on va arribar a dirigir Nestlé Honduras– i després a Mèxic, on va impulsar el negoci de cafè i begudes i va reforçar el pes de Nescafé.
El 2020 va assumir la direcció de la unitat estratègica global de cafè, des de la qual va definir l’estratègia de marques clau com Nescafé i Starbucks. Quatre anys més tard va ser nomenat conseller delegat de Nespresso i el gener del 2025 es va incorporar al comitè executiu del grup.
El nou conseller delegat s’enfronta ara al repte d’accelerar l’execució del pla estratègic de creació de valor en un context de forta competència en el sector alimentari. "És un privilegi assumir aquesta responsabilitat", va assenyalar, remarcant el seu compromís de treballar de la mà amb el consell i amb la direcció per consolidar el creixement de la companyia.
