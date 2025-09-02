eDreams guanya 13,6 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal
La companyia atribueix els resultats al creixement de subscriptors Prime, que ja arriben als 7,5 milions
eDreams va guanyar 13,6 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal del 2026, una xifra que contrasta amb el resultat negatiu d'1,2 milions d'euros del mateix període de l'any passat, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El marge sobre els ingressos es va incrementar un 8% respecte al primer trimestre fiscal del 2025, fins als 172,6 milions d'euros, mentre que el benefici net ajustat ha superat els 23,6 milions d'euros davant els 2,6 milions del mateix període de l'any passat. La companyia ha atribuït els resultats al creixement de la base de subscriptors Prime, fins als 7,5 milions. La contribució d'aquesta modalitat representa el 72% dels ingressos, 5 punts percentuals més en un any.
D'acord amb els resultats del primer trimestre fiscal del 2026, eDreams ha augmentat el seu nombre de subscriptors fins als 7,5 milions, un 20% interanual més, i va registrar 205.000 noves altes netes en el darrer trimestre, situant-se en l'extrem superior de la previsió.
Segons la companyia, a mesura que un major percentatge de subscriptors renova la seva subscripció més enllà del primer any, es redueixen els costos d'adquisició i augmenta la rendibilitat i impulsa l'expansió dels marges.
D'altra banda, eDreams ha explicat en un comunicat que el programa de recompra d'accions de 20 milions d'euros anunciats al maig està pròxim ha finalitzat amb èxit, amb un 80% del pla executat i que ha millorat "significativament" la liquiditat de l'acció. En aquest sentit, ha anunciat que el consell d'administració ha aprovat un nou pla de recompra d'accions per valor d'uns altres 20 milions d'euros.
De cara a les previsions de l'any fiscal complet, eDreams treballa amb l'objectiu de sumar més d'un milió de nous membres primer, fins als 8,25 milions i obtenir un Ebitda Cast d'entre 215 milions i 220 milions d'euros. Durant aquest primer trimestre fiscal, s'ha situat en els 44,1 milions, un 135% més.
