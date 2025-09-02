Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

eDreams guanya 13,6 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal

La companyia atribueix els resultats al creixement de subscriptors Prime, que ja arriben als 7,5 milions

El CEO d'eDreams, Dana Dunne.

El CEO d'eDreams, Dana Dunne. / Albert Hernàndez

ACN

ACN

Barcelona

eDreams va guanyar 13,6 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal del 2026, una xifra que contrasta amb el resultat negatiu d'1,2 milions d'euros del mateix període de l'any passat, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El marge sobre els ingressos es va incrementar un 8% respecte al primer trimestre fiscal del 2025, fins als 172,6 milions d'euros, mentre que el benefici net ajustat ha superat els 23,6 milions d'euros davant els 2,6 milions del mateix període de l'any passat. La companyia ha atribuït els resultats al creixement de la base de subscriptors Prime, fins als 7,5 milions. La contribució d'aquesta modalitat representa el 72% dels ingressos, 5 punts percentuals més en un any.

D'acord amb els resultats del primer trimestre fiscal del 2026, eDreams ha augmentat el seu nombre de subscriptors fins als 7,5 milions, un 20% interanual més, i va registrar 205.000 noves altes netes en el darrer trimestre, situant-se en l'extrem superior de la previsió.

Segons la companyia, a mesura que un major percentatge de subscriptors renova la seva subscripció més enllà del primer any, es redueixen els costos d'adquisició i augmenta la rendibilitat i impulsa l'expansió dels marges.

D'altra banda, eDreams ha explicat en un comunicat que el programa de recompra d'accions de 20 milions d'euros anunciats al maig està pròxim ha finalitzat amb èxit, amb un 80% del pla executat i que ha millorat "significativament" la liquiditat de l'acció. En aquest sentit, ha anunciat que el consell d'administració ha aprovat un nou pla de recompra d'accions per valor d'uns altres 20 milions d'euros.

De cara a les previsions de l'any fiscal complet, eDreams treballa amb l'objectiu de sumar més d'un milió de nous membres primer, fins als 8,25 milions i obtenir un Ebitda Cast d'entre 215 milions i 220 milions d'euros. Durant aquest primer trimestre fiscal, s'ha situat en els 44,1 milions, un 135% més.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
  2. Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
  3. Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
  4. Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
  5. L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
  6. El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
  7. S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
  8. Els xàfecs d'aquesta matinada deixen registres d'entre 80 i 30 litres a les comarques gironines

Els pensaments d’un assassí, gravats per un micròfon ocult al seu cotxe

Els pensaments d’un assassí, gravats per un micròfon ocult al seu cotxe

L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina

L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina

Tres detinguts per agredir i robar dos mòbils a tres joves que estaven asseguts en un banc a la Bisbal d'Empordà

Tres detinguts per agredir i robar dos mòbils a tres joves que estaven asseguts en un banc a la Bisbal d'Empordà

eDreams guanya 13,6 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal

eDreams guanya 13,6 milions d'euros durant el seu primer trimestre fiscal

Turull demana a Sánchez que es reuneixi amb Puigdemont després de la cita amb Illa: "És important que es mirin als ulls"

Turull demana a Sánchez que es reuneixi amb Puigdemont després de la cita amb Illa: "És important que es mirin als ulls"

Illa concedeix l’amnistia política a Puigdemont: totes les claus de la seva reunió a Bèlgica

Illa concedeix l’amnistia política a Puigdemont: totes les claus de la seva reunió a Bèlgica

"Van enganyar centenars de famílies venent-los terrenys en un entorn bonic però sense serveis bàsics"

"Van enganyar centenars de famílies venent-los terrenys en un entorn bonic però sense serveis bàsics"

Catalunya tanca l'agost amb un repunt de l'atur del 2,5% i una pèrdua de 63.562 llocs de feina

Catalunya tanca l'agost amb un repunt de l'atur del 2,5% i una pèrdua de 63.562 llocs de feina
Tracking Pixel Contents