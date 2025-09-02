Les conseqüències de Shein i Temu per al comerç gironí: "la qualitat del producte és la gran diferència"
El negoci i les vendes de plataformes com Shein o Temu creixen disparats, mentre des del sector alerten de les seves amenaces a la sostenibilitat o les indústries europees
Juanma Vázquez
Fa només uns anys els noms de plataformes amb origen al continent asiàtic com Shein o Temu resultaven desconeguts per a la majoria de la ciutadania. Tot i que la societat a poc a poc anava adoptant les compres en línia, l’aposta per la coneguda com a «ultra fast fashion» o «moda ràpida» -caracteritzada per la producció, adquisició i descart constant de peces de roba a baixos preus- era encara molt reduïda.
Tot i això, avui aquest escenari ja ha fet un gir de 180 graus, col·locant-se com una tendència lligada a la moda que creix a Espanya i Europa. I, amb ella, també els seus riscos, des d’aquells que afecten els consumidors els vinculats a l’àmbit econòmic, passant ineludiblement per l’impacte mediambiental. Un moment d’alça reflectit en unes xifres que no deixen dubtes del seu creixement.
Agafant com a base Shein, les dades comunicades per la mateixa plataforma ja assenyalaven que el 2023 la facturació al Vell Continent arribava als 7.684 milions d’euros, un auge disparat respecte als 4.582 milions de l’exercici previ. A l’Estat, mentrestant, el seu avenç no és menys destacat. L’últim balanç de la consultora alemanya ECDB xifrava en l’11% la seva quota de mercat a la moda en línia. Per la seva banda, el cas de Temu -nascuda el 2022 i el posicionament del qual a Espanya està agafant vol- tampoc està passant desapercebut. Tant que els ingressos a nivell mundial de la seva matriu PDD Holdings només el primer trimestre es van elevar un 131% fins als 11.135 milions d’euros.
Si l’auge del comerç en línia ja va tenir un efecte sobre el comerç convencional, el creixement d’aquestes plataformes també, tot i que és difícil quantificar-lo. «És evident que aquestes plataformes poden tenir impacte en el mercat, però cal considerar que el tipus de producte que ofereixen és molt diferent del que el consumidor troba als comerços de proximitat de Girona. I en aquest sentit, la qualitat de producte és la gran diferència», afirma la presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, en declaracions a aquest diari.
Segons la presidenta de Girona Centre Eix Comercial, l’afectació «és més notable en altres plataformes similars al seu model de negoci, però no tant en el comerç local que aposta per productes de qualitat, assessorament personalitzat i un servei proper». «El valor afegit que oferim és el que ens diferencia i fidelitza la clientela, tant a la botiga física com a l’opció en línia», afegeix.
Per la seva banda, el gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, assegura que aquestes plataformes «no tenen cap impacte perquè el client de l’Espai Gironès valora altres aspectes que el comerç electrònic no pot oferir més enllà del preu». «L’experiència de compra del comerç físic és inigualable», diu.
Una combinació de motius
Però, quins factors expliquen aquests increments exponencials? El primer, essencial, n’és el cost. Com assenyala el secretari general de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Francisco Rodríguez, quan hi ha «problemes d’inflació, de més despesa en habitatge o menjar, el que més es mira és el preu». També en una roba que és «imprescindible», especialment en unes generacions més joves que amb les xarxes socials -en què aquestes plataformes duen a terme campanyes «molt agressives».
En la mateixa línia, Mercè Ramírez de Cartagena, afegeix que «des del punt de vista del consum jove, és veritat que els preus baixos i la immediatesa guanyen la batalla». La presidenta de Girona Centre Eix Comercial considera que «les compres s’han tornat més impulsives». «No obstant això, per sort i, per contra, encara hi ha un gran mercat, jove i no tan jove, en què existeix consciència sobre la transparència i l’ètica. Els clients volen saber la procedència dels productes, les condicions del seu procés i els valors», afegeix.
De fet, els baixos preus són el motiu principal que atrau molts clients, especialment els més joves, cap a aquestes marques, però no en són l’únic. Així ho explica Mariona Albertos, de 21 anys, per a qui comprar per internet respon a una cerca de comoditat, «sobretot a rebaixes m’atabalo molt si vaig a les botigues i començo a veure la gent que hi ha». Albertos, tanmateix, intenta evitar l’ús de pàgines com Shein, tot i que afegeix que, per certes peces de roba, com ara «tops més bàsics que es fan servir al dia a dia», opta per la marca xinesa.
I és que la majoria dels clients tenen clar que els preus baixos van acompanyats d’una qualitat inferior en el producte, «és cert que la vida d’aquesta roba és curta, es nota en la qualitat», exposa Anna Malagelada, de 23 anys. Malagelada admet que, últimament, compra més a través de Shein, malgrat que diu, «m’encantaria poder comprar a botigues locals, però mires com està tot i els diners són els que són».
Els preus baixos i la ràpida entrega dels productes d’aquestes marques, generen una necessitat entre molts clients que, amb la falsa sensació que els productes són molt barats, adquireixen més peces de roba de manera compulsiva i acaben gastant més diners. Malagelada n’és conscient i assenyala que intenta limitar les compres a dos cops l’any: abans de l’estiu i abans de l’hivern, perquè «sé el que hi ha al darrere i tampoc m’agrada consumir-ho». Al final, però, la butxaca pesa i, a Shein, «amb 50 euros em compro força coses que em poden durar tot l’hivern o tot l’estiu», declara Malagelada, qui també coincideix amb Albertos, però, en què no totes les peces de roba són iguals: «jo sempre ho dic, si m’he de comprar uns texans, prefereixo que siguin Levi’s i que em durin anys, perquè sé que els del Shein em duraran un estiu o un hivern».
Un altre dels al·licients que ofereixen aquestes marques enfront de la competència, és l’extensió del catàleg i la disponibilitat de talles, molt superiors a les que es poden trobar en comerços locals. Així ho explica Adrià Pons, que apunta que, en botigues físiques, molts cops «no hi ha el que busques», mentre que en les pàgines web de marques com Shein o Temu «pots trobar de tot», tant d’estils com de talles. Tot i això, Pons ressalta que ell prefereix gastar una mica més i comprar en marques, també de «fast fashion», però de més qualitat, com podrien ser les del grup Inditex. Tanmateix, admet que el preu baix de Shein «t’atrau» quan busques productes que «no es veuen tant», com mitjons, o quan «s’ha de fer algun regal i penses en alguna cosa més barata».
Costos mediambientals
Tot i que, darrere d’aquest hàbit consumista, s’hi amaguen altres realitats més negatives. Com resumeix Francisco Rodríguez, «estem perdent qualitat, indústria pròpia i també arrelament i conscienciació ambiental, ja que no sempre el més barat és el millor». Una situació adversa que es nota en àmbits com el de la fabricació local. En paraules de Pepe Serna, vicepresident del Consell Intertèxtil Espanyol, amb la proliferació d’aquestes plataformes «cada cop és més difícil competir».
«Ells estan competint amb preu, però nosaltres no podem perquè tenim majors costos mediambientals o laborals. Estem en desavantatge», assegura el dirigent tèxtil, que creu que el ‘boom’ d’aquest tipus de comerç en línia és «un dany que se’ns fa al sector productiu europeu i nacional». «S’està substituint aquest mercat tradicional per un altre que és fàcil, barat i que no té costos afegits. I això s’està notant a la nostra economia». Uns costos més baixos que venen derivats de realitats com la deslocalització en la seva fabricació.
Com explica Joaquín Aldás, investigador de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie) i catedràtic de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat de València (UV), «per lògica econòmica aquesta producció sempre es produirà a països amb pitjors condicions laborals». Tot i això, l’investigador distingeix la importància de diferenciar si aquest terme fa referència a costos laborals més baixos -que, tot i això, poden equivaler a salaris més alts per al que és normal en aquests països- o a «condicions que vulnerin les regulacions de l’Organització Internacional del Treball (OIT), incloent-hi treball infantil o salaris per sota del nivell de subsistència».
Casos aquests últims -recorda- com el que va revelar el 2021 un informe de l’ONG Public Eye, que assenyalava que els treballadors de Shein a la ciutat xinesa de Guangzhou tenien jornades de 75 hores setmanals amb només un dia lliure al mes. O, molt més a prop, «les denúncies sobre les condicions precàries de treball», amb salaris per sota del mínim establert, que hi va haver al magatzem que la companyia xinesa té per a devolucions a Lieja (Bèlgica). «Si això passa en un entorn de forta regulació i sindicació com és l’europeu, cal mirar amb preocupació el que pot estar passant a altres països», alerta.
Tot i això, l’»ultra fast fashion» també amenaça un altre aspecte, el mediambiental. La seva pròpia idiosincràsia implica que les seves peces de roba es dissenyen per a una vida fugaç, rebutjar-les i que el consumidor adquireixi nous articles. Un cicle consumista veloç de greus conseqüències. D’una banda, per l’ús intensiu de recursos com l’aigua per fabricar teixits com el cotó. I és que dins una indústria de la moda que s’estima que genera el 20% del malbaratament hídric global, l’elaboració massiva d’aquest tipus de roba hi juga un paper fonamental. Produir un quilo de cotó pot requerir fins a 20.000 litres d’aigua. I com més peces, més despesa.
Al costat d’això, remarca Aldás, també hi ha l’ús de productes «altament tòxics» per a processos com tenyir les peces. Unes accions que poden provocar abocaments de sofre, mercuri o crom, aquest darrer trobat en altes quantitats en rius com els de Lesoto, tenyits de blau pels tints usats en les elaboracions del teixit dels texans. Tot això, a més, sense oblidar els enormes abocadors de peces rebutjades. «Fa cinc anys, els residus que generaven aquests processos eren de 16 milions de tones anuals. Ara són més de 90 milions de tones», assenyala Julia Manresa, amb estudis de moda i experta en aquest tipus de tendències.
Regular o conscienciar?
Davant d’aquesta previsió a l’alça, algunes institucions ja han fet passos per buscar una regulació més gran. El Parlament Europeu va votar fa unes setmanes imposar un aranzel de dos euros a cada paquet que arribi a la UE des de plataformes com Shein o Temu, una mesura amb què busca alentir l’entrada d’articles que no compleixen la seva legislació. A més, França va aprovar al juny un projecte de llei que proposa, entre altres mesures, gravar amb fins a deu euros per peça els fabricants les emissions contaminants dels quals o perjudici per al medi ambient sigui més alt; vetar la publicitat d’aquest tipus de plataformes o sancionar els influencers que promocionin el seu ús. Propostes que no acaben de convèncer ni productors, ni el retail, ni els experts.
Com ressalta el director de comunicació de la patronal de la gran distribució a Espanya (Anged), David Gracia, el que cal és «que tots tinguem unes mateixes regles de joc i es faci un debat seriós sobre la modernització del comerç», ja que amb el funcionament d’aquestes plataformes «no té gaire sentit restringir els horaris comercials o mantenir restriccions sobre quan es poden fer promocions».
