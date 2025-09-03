Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Blanes acollirà de l'11 al 14 de Setembre l'Expocasió, la fira de vehicles d'ocasió i Km 0 amb més de 500 vehicles

La fira que es farà a l'esplanada de l'antic pavelló d'Els Pins, arrriba després de l'èxit d'11 edicions a Fornells de la Selva i tres a La Bisbal d'Empordà

Quique Pérez, Jordi Hernández i Albert Alsina amb el cartell anunciador de la fira.

Quique Pérez, Jordi Hernández i Albert Alsina amb el cartell anunciador de la fira. / Ajuntament de Blanes

Redacció

Blanes

Blanes es convertirà aquest setembre en la nova seu d’Expocasió, la Fira de Vehicles d’Ocasió i Km 0 que ja ha estat un èxit durant onze edicions a Fornells de la Selva i tres a La Bisbal d’Empordà. La primera edició a la ciutat tindrà lloc del dijous 11 al diumenge 14 de setembre, coincidint amb el pont de la Diada Nacional de Catalunya, a l’esplanada situada al costat de l’antic pavelló d’esports d’Els Pins.

L’esdeveniment està organitzat per JAS Edicions, amb el suport de l’Àrea de Fires i Festes de l’Ajuntament de Blanes. L’alcalde, Jordi Hernández; el tinent d’alcalde, Quique Pérez, i Albert Alsina, representant de l’empresa organitzadora, han presentat el cartell oficial i han destacat la confiança que Expocasió Blanes repetirà l’èxit assolit en altres localitats. La difusió ja ha començat amb cartells repartits per tot el municipi, que han despertat una notable expectació.

Més de 500 vehicles

A la fira s’hi podran veure més de 500 vehicles de tota mena: d’ocasió, Km 0, de gerència, gasolina, dièsel, híbrids, híbrids endollables i models elèctrics. També hi haurà furgonetes industrials, motocicletes, autocaravanes i campers, amb l’objectiu d’oferir opcions per a tots els perfils de compradors.

Els expositors presents seran majoritàriament concessionaris oficials de diferents marques de vehicles, i representen una garantia tant en el tracte als clients com en l'indispensable servei postvenda. Hi participaran nou expositors de cotxes, un d’autocaravanes i un de motocicletes. L’oferta inclourà promocions i descomptes especials.

L’entrada serà gratuïta i el recinte estarà obert ininterrompudament de 10 a 20 h durant els quatre dies. Els visitants també disposaran d’una zona d’aparcament gratuït i servei de bar al mateix recinte firal.

TEMES

