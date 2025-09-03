El Consorci de Transport Sanitari de Girona desconvoca la vaga prevista pels dies 5, 6 i 7
L'aturada dels treballadors coincidia amb els dies del Gran Premi de MotoGP al Circuit de Catalunya
El Consorci de Transport Sanitari s’adjudica el servei a 11 aeroports enmig d’un conflicte laboral
La vaga del Consorci de Transport Sanitari de la Regió de Girona prevista pels dies 5, 6 i 7 de setembre, coincidint amb el Gran Premi de MotoGP al Circuit de Catalunya, es desconvoca. L'aturada principalment es va convocar perquè els treballadors van denunciar que l’empresa encarregada del transport sanitari al Circuit de Catalunya i a diverses institucions havia incomplert l’acord signat al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), que obligava a abonar els salaris puntualment.
Finalment, s'ha arribat a un acord amb l'empresa gràcies a la celebració de l'acte de mediació, on ambdues parts han pactat desconvocant-la a canvi de complir amb els pagaments de les nòmines en el termini establert, assegurar el cobrament del complement d’específica dedicació. A més de cobrar els endarreriments.
